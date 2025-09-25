チェルシーはスタッド・レンヌの“逸材”17歳のM・カデル・メイテに熱視線 191cmの大型ストライカー
チェルシーはまたしても逸材確保に動いているようだ。
『Fichajes』によると、チェルシーはスタッド・レンヌに所属する17歳のフランスU-19代表FWモハメド・カデル・メイテの獲得に興味を示しているという。
エドゥアルド・カマヴィンガやウスマン・デンベレなど数々のスター選手を産んでいるスタッド・レンヌの下部組織で育ったメイテ。17歳ながら今季は早くもトップチームの一員として活躍しており、リーグ・アン第4節のオリンピック・リヨン戦では1ゴール1アシストを記録するなど、頭角を現している。
そんなメイテにチェルシーが興味。同メディアによると、チェルシーはメイテを高く評価しており、来夏の移籍市場で獲得に動く計画を企てているとのこと。しかし現時点でスタッド・レンヌは2028年夏まで契約を残すメイテを手放すつもりはないという。
17歳にしてリーグ・アンで活躍しているメイテだが、近い将来、ビッグクラブ入りを果たすのだろうか。
