『モンスターハンターアウトランダーズ』最新トレーラー公開 クローズドβテスト参加者募集も開始
TiMi Studio Groupは、『モンスターハンターアウトランダーズ』の最新トレーラーを公開し、クローズドβテスト参加者の募集を開始した。
『モンスターハンターアウトランダーズ』は、iOSとAndroid端末向けに配信される新作モバイル向けタイトルだ。「アイソレシア島」を舞台に、さまざまなエリアを探索する。
プレイヤーは「冒険者」と呼ばれ、世界各地から集まった様々な経験や技をスキルとして活用する。
本作では、狩猟体験をシンプルなボタン操作で実現するため、派生アクションもボタン1つで発動する。
おなじみのオトモも冒険者一人ひとりに同行する。シリーズおなじみの「オトモアイルー」に加えて、本作オリジナルとして「オトモルタコン」と「オトモメドリー」も登場する。
クラフト要素も用意されており、「アイソレシア島」での探索にも役立つ。クラフトを駆使して探索することで、さまざまな視点からフィールドに触れられるだけではなく、特別な相手やクエストの重要な手がかりを発見することもできる。
さらに本作独自要素として、「アイソレシア島」固有の構成である「融石」により外見と能力が変化したモンスター「融光種」が存在する。「融光種」は、攻撃性や攻撃能力の向上のみならず、狩猟中に狂暴化する特徴も持つ。
また、9月25日から開催されている『東京ゲームショウ2025』のLevel Infinite ブースにて初の試遊デモが楽しめる。
（文＝リアルサウンドテック編集部）