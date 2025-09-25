TiMi Studio Groupは、『モンスターハンターアウトランダーズ』の最新トレーラーを公開し、クローズドβテスト参加者の募集を開始した。

（関連：【画像】『モンスターハンターアウトランダーズ』ゲーム内のスクリーンショット多数）

『モンスターハンターアウトランダーズ』は、iOSとAndroid端末向けに配信される新作モバイル向けタイトルだ。「アイソレシア島」を舞台に、さまざまなエリアを探索する。

プレイヤーは「冒険者」と呼ばれ、世界各地から集まった様々な経験や技をスキルとして活用する。

本作では、狩猟体験をシンプルなボタン操作で実現するため、派生アクションもボタン1つで発動する。

おなじみのオトモも冒険者一人ひとりに同行する。シリーズおなじみの「オトモアイルー」に加えて、本作オリジナルとして「オトモルタコン」と「オトモメドリー」も登場する。

クラフト要素も用意されており、「アイソレシア島」での探索にも役立つ。クラフトを駆使して探索することで、さまざまな視点からフィールドに触れられるだけではなく、特別な相手やクエストの重要な手がかりを発見することもできる。

さらに本作独自要素として、「アイソレシア島」固有の構成である「融石」により外見と能力が変化したモンスター「融光種」が存在する。「融光種」は、攻撃性や攻撃能力の向上のみならず、狩猟中に狂暴化する特徴も持つ。

また、9月25日から開催されている『東京ゲームショウ2025』のLevel Infinite ブースにて初の試遊デモが楽しめる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）