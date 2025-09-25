石川県金沢市の繁華街で2020年12月、当時19歳の元少年の飲酒運転により男女2人が死傷したひき逃げ事件をめぐり、死亡した当時78歳の女性の遺族が元少年や車に乗っていた友人ら5人に損害賠償を求めた民事裁判で、金沢地裁は元少年に4800万円余りの損害賠償を命じました。

一方、争点となっていた同乗者らの責任は認めず、賠償請求を棄却しました。

この事件は、2020年12月、金沢市香林坊と片町で当時19歳の元少年が酒を飲んで車を運転し、男女2人をはね逃走しました。

片町の寿司店「蛇の目寿司」の女将だった当時78歳の女性が死亡しました。

1審の金沢地裁は2022年3月、「男性をはねた後、加速しながら逃走し、そのまま横断歩道上の女性を死亡させたのは、危険・悪質な犯行というほかなく、厳しい非難に値する」として求刑どおりの懲役14年の判決を言い渡しました。

弁護側は減刑を求めて控訴しましたが、2022年12月、2審の名古屋高裁金沢支部も1審の判決を支持し、懲役14年の刑が確定しました。

同乗者や雇い主にも責任 遺族は関係者も提訴

女性の遺族は2023年3月、元少年のほか、一緒に乗っていた男女3人とその雇い主で車の名義人だった男性に対し、合わせて5800万円余りの損害賠償を求める訴えを金沢地裁に起こしました。

運転者以外の責任の有無などが争点となる中、これまでの弁論で弁護側は、同乗者3人は泥酔状態で事故の予見はできなかったなどと主張し、遺族側の請求を棄却するよう求めていました。

元少年には4800万円の賠償命じる 関係者への賠償請求は棄却

25日行われた判決の言い渡しで、金沢地裁の土屋毅裁判長は、「元少年が、ことさらに赤信号を無視したことで事故が発生した」として、元少年に損害賠償として4800万円余りの支払いを命じました。

一方で同乗者3人については「車を加速させながら車線内を走行していたことからすれば、事故が飲酒によるアルコールの影響で発生したとみることには疑問が残り、同乗者らが事故の発生を予見できたとは認められない」として、賠償請求を棄却しました。

また、雇い主だった男性についても「事故前に元少年に車を売却していたことを踏まえると車の所有権は元少年に移転したものと認められる」として、男性に対する賠償請求も棄却しました。

閉廷後、遺族は「同乗者の責任」について言及しました。

亡くなった女性の長男「決して彼ら（同乗者ら）は全く責任がないわけではない。自分たちが全然悪くなかったとかは絶対思ってほしくない。これまでに相手側から一度も謝罪はないし、反省の態度も感じられなかったので正直怒りしかない。この事件や母のことは絶対に忘れないでほしい」

遺族は控訴について、弁護士と相談したうえで判断するとしています。