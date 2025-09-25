シリーズ5連覇を狙うフェルスタッペンの逆転の道は？「マシンに対する理解が少しだけ、深まった」

フェルスタッペンはシリーズ5連覇を見据える(C)Getty Images

シリーズ5連覇を狙うレッドブルのマックス・フェルスタッペンがイタリア、アゼルバイジャンGPと連勝し、逆転タイトルを期待する声も大きくなってきた。

残り7戦で、324点でランキングトップにつけるマクラーレンのランド・ノリスに対し、フェルスタッペンは69点差の255点でランキング3位。現時点で自力タイトルの可能性はないものの、ここから盛り返すことができれば、マクラーレン勢を追い落とす可能性はある。

専門チャンネルのスカイスポーツF1によると、フェルスタッペンは「ここ数週間、いろいろとうまくいっているおかげで、マシンに対する理解が少しだけ深まった。2つのコースは低ダウンフォースなので、高ダウンフォースのところでどんなパフォーマンスを発揮できるか。他の種類のレイアウトでどれだけ機能するかは、今後のレースでわかるだろう」と答えた。