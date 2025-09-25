「連覇以外は失敗と見なされる」“崩壊状態”のド軍ブルペン陣に待ち受ける「困難なポストシーズン」ド軍メディア指摘

不調のブルペン陣。ドジャースには困難なポストシーズンが待ち受ける(C)Getty Images

ドジャースが現地時間9月24日、敵地でのダイヤモンドバックス戦に5−4と勝利を収めた。地区優勝マジックをついに「1」とし、同25日にも4年連続地区優勝が決まることになる。

レギュラーシーズンも残り4試合となったが、ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は、「ドジャースは今シーズン、ドジャー・スタジアムの観客動員数が400万人を突破し、球団史上最多のレギュラーシーズン観客動員数を記録した」と伝えている。

その上で、同メディアは「デーブ・ロバーツ監督は、ファンがチームに成功をもたらす影響力について言及し、ドジャースファンがMLBだけでなく、スポーツ界においてもより広範囲に影響力を持っていることについて語った」と記している。

ロバーツ監督は「毎日これほど多くのファンが訪れ、応援してくれるのは信じられないほど素晴らしいことだ」と述べ、「私たちがスポーツ界で最高のファンを持っていると感じるのには理由がある。この数字がそれを物語っている」と、ファンへの感謝の思いを口にした。