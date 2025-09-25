◇大相撲秋場所12日目（2025年9月25日 東京・両国国技館）

大相撲秋場所は25日、東京・両国国技館で12日目の取組が行われ、結びの一番では初日から全勝で単独首位に立つ横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）は新小結・安青錦（21＝安治川部屋）と対戦した。

先場所の初顔合わせでは、豊昇龍が安青錦に渡し込みで敗れ、金星を献上していた。今場所も安青錦の低く鋭い攻めに押され、切り返しで敗れて痛恨の初黒星。2場所連続で敗れた。

1差で首位を追う横綱・大の里は、過去7戦全勝と相性の良い関脇・霧島と激突。立ち合いから力強い突きで主導権を握り、押し出して11勝目を挙げた。

2敗の東前頭7枚目・隆の勝は、大関・琴桜に土俵際まで追い込まれる場面もあったが、立て直して右の突きで押し出して下し、今場所10勝目となる2桁白星を挙げた。

東前頭11枚目・正代は東前頭17枚目・竜電と対戦。5年ぶりの優勝を目指して臨んだ一番だったが、竜電の勢いある攻めに終始押され、寄り切られて痛恨の3敗目を喫した。

12日目の取組を終え、1敗は豊昇龍と大の里の横綱2人。2敗は東前頭7枚目・隆の勝となった。