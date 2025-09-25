落語家の桂南光（73）が25日、大阪・今宮戎神社で行われた舞台「じゃりン子チエ」（11月15〜25日、大阪松竹座）の成功祈願と取材会に出席した。

昭和の大阪を舞台にした同名タイトルの漫画が原作。南光は主人公チエの祖母、おバァはんを演じることになり「おバァはんの役ですよ。どう思います？なんでこんなことになってしまったんやろう？」と、いきなり愚痴って笑いを誘った。

同劇場での芝居経験は何度かあるが「私、イヤなんです。（亡くなった桂）ざこばさんと芝居やったりしてましたが、あの人、毎回違うんですよ。芝居なんか大嫌い」と笑わせ、役作りを聞かれても「掘り下げたりなんかしません。見た目はおバァはんですけど、中身は南光です」と、きっぱり。

それでも白髪を結い上げた自身の扮装（ふんそう）写真に「母親のお母さんによう似てますわ」と明かし「じゃりン子チエは（漫画が）出た時から読んでて、とっても大好きで、下町の情のある大阪を描いていると思う」と原作愛を語った。

近所のお好み焼き屋役のフリーアナウンサー山本浩之（63）から、舞台上でのアドリブを促されると「アドリブやってええんですか？ほな、がぜんやる気出てきましたわ」とにんまり。突然、スイッチの入った姿に、脚本のわかぎゑふ氏から「先、ちゃんとセリフ覚えてくださいね」とクギを刺されていた。

チエ役にはNHK連続テレビ小説「ブギウギ」（2023年度後期）でヒロインの少女時代を演じた澤井梨丘（14）、テツには波岡一喜（47）、チエの母・ヨシ江には三倉茉奈（39）、テツの恩師・花井先生にはテツを演じたこともある赤井英和（66）がふんする。