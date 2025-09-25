【あす26日（金）全国天気】

ポイント

日本海側は明け方まで雨も

関東以西は真夏日続出

8日ぶりに300地点超か

猛暑日に迫る暑さも

北海道は激しい雷雨のおそれ

26日（金）は、北陸や山陰など、日本海側は明け方まで雨が降り、局地的には雷雨となる所もありそうです。一方、関東以西の上空には暖かな空気が流れ込んで、30℃以上の真夏日が続出するでしょう。コンピューターの計算では、真夏日の地点数が300地点前後と予想されていて、もし300地点以上となれば、18日以来、8日ぶりとなります。

26日の予想最高気温は、都城（宮崎）、名護、久米島で34℃、名古屋、浜松、鹿児島、那覇で33℃、熊谷、甲府、岐阜、高知、熊本で32℃などとなっています。東京都心は31℃の予想です。西日本を中心に、猛暑日に迫る所も出てくるでしょう。まだまだ熱中症には警戒が必要な暑さです。

一方、北海道の上空には、寒気が流れ込むでしょう。このため、北海道は、非常に不安定な天気となり、激しい雷雨となる所がありそうです。竜巻などの激しい突風や落雷、ひょう、急な強い雨に、十分な注意が必要です。

26日（金）の予想最低気温（）内は前日比と季節感

札幌 16℃（-2 9月中旬）

青森 17℃（±0 9月中旬）

仙台 20℃（＋2 9月上旬）

新潟 22℃（＋1 8月下旬）

東京都心 21℃（＋2 9月中旬）

名古屋 22℃（-1 9月中旬）

大阪 24℃（±0 9月上旬）

広島 24℃（＋1 8月下旬）

高知 23℃（±0 9月上旬）

福岡 25℃（-1 熱帯夜）

26日（金）の予想最高気温（）内は前日比と季節感

札幌 25℃（＋3 9月上旬）

青森 28℃（＋3 8月中旬）

仙台 30℃（＋5 真夏並み）

新潟 28℃（＋2 9月上旬）

東京都心 31℃（＋2 8月下旬）

名古屋 33℃（＋7 8月下旬）

大阪 31℃（＋2 9月上旬）

広島 31℃（＋4 9月上旬）

高知 32℃（＋6 8月中旬）

福岡 31℃（-2 8月下旬）

【彼岸過ぎても、西日本中心に真夏日は続く】

秋の彼岸を過ぎても、南からの暖気の勢力が強く、関東以西では、真夏日となる日があるでしょう。特に西日本では、30℃前後まで上がる日が多く、鹿児島は向こう10日間、すべて真夏日予想です。10月のスタートは、全国的に10年に一度程度の高温となるかもしれません。