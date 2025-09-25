劇場アニメ『ひゃくえむ。』トガシの声を演じる松坂桃李

公開中の劇場アニメ「ひゃくえむ。」に出演している松坂桃李。

松坂は、2009年に俳優としてデビュー。近年の出演作に、Netflix『離婚しようよ』('23)、TBS『VIVANT』('23) 、TBS『スロウトレイン』('25)、TBS『御上先生』('25)、映画では、『スオミの話をしよう』('24)、『雪の花ｰともに在りてｰ』('25)、『父と僕の終わらない歌』('25)、『パディントン 消えた黄金郷の秘密』('25)※声の出演、『フロントライン』('25)などがある。

今回は、そんな彼の"推し"ているものについて、語ってもらった！

劇場アニメ『ひゃくえむ。』トガシ役の松坂桃李

――松坂桃李さんの推しているものは何ですか？

「水出しコーヒー機を買いました。すごく美味しいのですが、1滴ずつ抽出されていくので飲むまでに2時間くらいかかるんです。最近は飲みたくなる時間から逆算してセットして、待っている間は家事や、別のことをして過ごしています」

――2時間かかると、1杯を味わってゆっくり飲めそうですね

「ゆっくり飲みたいんですが、美味しくて一気に飲んじゃうんです (笑)。美味しいが勝っちゃう」

――コーヒーは昔からお好きだったんですか？

「好きですね。だから、本当にいい買い物をしました。水出しは、コーヒー粉と水を入れて、重石みたいなものを使って少しずつ抽出するのですが、その時間を『1時間後にはあれが飲めるぞ』と楽しめたらいいなと思っています」

劇場アニメ『ひゃくえむ。』松坂桃李

文=HOMINIS編集部 撮影＝於ありさ

ヘアメイク＝古久保英人(オティエ)

スタイリスト＝長瀬哲朗

映画情報

劇場アニメ『ひゃくえむ。』

公開中

