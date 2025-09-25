松坂桃李が2時間かけて楽しむ推しとは？【#推シゴトーク】
公開中の劇場アニメ「ひゃくえむ。」に出演している松坂桃李。
劇場アニメ「ひゃくえむ。」についてのインタビューはこちら
松坂は、2009年に俳優としてデビュー。近年の出演作に、Netflix『離婚しようよ』('23)、TBS『VIVANT』('23) 、TBS『スロウトレイン』('25)、TBS『御上先生』('25)、映画では、『スオミの話をしよう』('24)、『雪の花ｰともに在りてｰ』('25)、『父と僕の終わらない歌』('25)、『パディントン 消えた黄金郷の秘密』('25)※声の出演、『フロントライン』('25)などがある。
今回は、そんな彼の"推し"ているものについて、語ってもらった！
――松坂桃李さんの推しているものは何ですか？
「水出しコーヒー機を買いました。すごく美味しいのですが、1滴ずつ抽出されていくので飲むまでに2時間くらいかかるんです。最近は飲みたくなる時間から逆算してセットして、待っている間は家事や、別のことをして過ごしています」
――2時間かかると、1杯を味わってゆっくり飲めそうですね
「ゆっくり飲みたいんですが、美味しくて一気に飲んじゃうんです (笑)。美味しいが勝っちゃう」
――コーヒーは昔からお好きだったんですか？
「好きですね。だから、本当にいい買い物をしました。水出しは、コーヒー粉と水を入れて、重石みたいなものを使って少しずつ抽出するのですが、その時間を『1時間後にはあれが飲めるぞ』と楽しめたらいいなと思っています」
文=HOMINIS編集部 撮影＝於ありさ
ヘアメイク＝古久保英人(オティエ)
スタイリスト＝長瀬哲朗
