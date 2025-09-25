佐藤健、Perfume＆城田優との集合写真公開 メッセージにも反響「豪華すぎる」「最高のコメント」
【モデルプレス＝2025/09/25】俳優の佐藤健が、9月25日に自身のInstagramを更新。俳優の城田優、3人組テクノポップユニット・Perfume（あ〜ちゃん・のっち・かしゆか）との写真を投稿して、反響を呼んでいる。
【写真】佐藤健、Perfume＆城田優との豪華集合ショット
2025年9月21日に公式サイトを通じて2025年12月31日をもって活動休止することが発表したPerfume。佐藤は投稿に「あなたたちと同じ時代を生きれてよかった！」とつづり、Perfumeの3人を佐藤と城田が挟んで立ち、カメラに向かって笑顔を向けている写真を投稿している。
この投稿には「なんて豪華な集合写真」「最高のコメント」「同じ事務所で共に頑張った仲間で尊い」などの反響が寄せられている。また、Perfumeが9月22・23日に東京ドーム公演「Perfume 20／25 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME」を行ったことから「やっぱりライブ行ってたんだ」「素敵なオフショ」とも書き込まれている。（modelpress編集部）
◆佐藤健、年内活動休止発表のPerfumeとの写真公開
