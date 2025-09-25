“仮面ライダーヒロイン”奥仲麻琴、第1子妊娠を発表「安定期に入り冬に出産を予定」
【モデルプレス＝2025/09/25】女優の奥仲麻琴（30）が2025年9月25日、自身のInstagramを更新。第1子を妊娠したことを発表した。
奥仲は書面にて「私事で大変恐縮ですが この度新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と第1子を妊娠したことを報告。続けて「現在は安定期に入り冬に出産を予定しております」「今は体調も落ち着き穏やかな日々を過ごしています これからも変わらずお仕事に向き合いながら日々を大切に過ごしていきたいと思います」とつづり、「2025.9.25 奥仲麻琴」と直筆で署名している。
奥仲は1993年11月18日生まれ、埼玉県出身。2009年から、アイドルグループ・PASSPO☆のメンバーとして活動を開始。その後、グラビア活動を通してソロでも注目を集め、2012年にはテレビ朝日系「仮面ライダーウィザード」でヒロインを務めた。2015年にPASSPO☆を卒業して以降、TBS系「MARS〜ただ、君を愛してる〜」（2016）、NHK連続テレビ小説「半分、青い。」（2018）、ABCテレビ「ももいろ あんずいろ さくらいろ」（2021）などの女優業や、YouTubeでも活躍。2024年5月に一般男性との結婚を発表している。（modelpress編集部）
