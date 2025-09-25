Snow Man、5枚目アルバム「音故知新」ジャケ写＆収録内容一部公開 各ジャンル象徴するアーティストからの提供曲も
【モデルプレス＝2025/09/25】Snow Manが、2025年11月5日にリリースする5枚目のアルバム「音故知新」のジャケット写真と収録内容の一部を公開した。
「音故知新」は、さまざまな時代の音楽やカルチャーに触れながら、「もしSnow Manが歌ったら…」というテーマのもと多種多様なジャンルの音楽をSnow Man流に表現した楽曲を収録した1枚となっている。
ジャケット写真は初回盤A・初回盤B・通常盤の3パターン。各時代を象徴するメディアとSnow Manが融合したデザインとなっており、初回盤Aは新聞の一面記事から【過去】を表現、初回盤Bではタブレット端末にネットニュースとして掲載されたSnow Manから【未来】を表現。一方、通常盤では過去と未来を繋ぐ【現代】のSnow Manを表現し、各メンバーそれぞれが異なる時代のアイテムを手に持ち、時代が交錯するようなビジュアルに仕上がっている。
一部公開された収録内容には、リード曲「TRUE LOVE」をはじめ、7月にリリースされたばかりの初のデジタルシングル「カリスマックス」も収録。またm-flo ☆Taku Takahashi、ケツメイシ RYOJI、ゴスペラーズ 北山陽一・酒井雄二・村上てつや、DECO*27（五十音順）といった各ジャンルを象徴するアーティストからの提供曲も収録される。（modelpress編集部）
＜初回盤A＞
形態：CD＋Blu-ray、CD＋DVD
ワンピースBOX＋デジパック仕様
動画A視聴シリアルナンバー封入
※DVD、Blu-rayの価格・仕様・収録内容共通
【CD収録内容（予定）】
01：TRUE LOVE
02：BOOST
03：Spark！！（m−flo ☆Taku Takahashi 楽曲提供）
04：くちびる
05：悪戯な天使
06：カリスマックス
07：嫉妬ガール（DECO＊27 楽曲提供）
08：SERIOUS
09：Miss Brand−New Friday Night
10：約束は君と（ゴスペラーズ 北山陽一・酒井雄二・村上てつや 楽曲提供）
11：Days（ケツメイシ RYOJI 楽曲提供）
12：愛のせいで
【Blu-ray／DVD収録内容（予定）】
01：「TRUE LOVE」 Music Video
02：「カリスマックス」 Music Video
03：「TRUE LOVE」マルチアングル映像
04：「カリスマックス」マルチアングル映像
05：Behind The Scenes
＜初回盤B＞
形態：CD＋Blu-ray、CD＋DVD
ワンピースBOX＋デジパック仕様
動画B視聴シリアルナンバー封入
※DVD、Blu-rayの価格・仕様・収録内容共通
【CD収録内容（予定）】
01：TRUE LOVE
02：BOOST
03：Spark！！（m−flo ☆Taku Takahashi 楽曲提供）
04：くちびる
05：悪戯な天使
06：カリスマックス
07：嫉妬ガール（DECO＊27 楽曲提供）
08：SERIOUS
09：Miss Brand New Friday Night
10：約束は君と（ゴスペラーズ 北山陽一・酒井雄二・村上てつや 楽曲提供）
11：Days（ケツメイシ RYOJI 楽曲提供）
12：愛のせいで
【Blu-ray／DVD収録内容（予定）】
01：「BOOST」Music Video
02：「ユニット曲A」Music Video
03：「ユニット曲B」Music Video
04：「ユニット曲C」Music Video
05：「ユニット曲D」Music Video
06：2024．12．31「Snow Man Special Live 〜みんなと楽しむ大晦日！2024−2025〜」Behind The Scenes
07：カメラから逃げ切れ！Run Away Snow Man
※「BOOST」Music Videoに関して、ラウールは撮影時の体調不良により本Music Videoへの出演を見合わせ
＜通常盤＞
形態：CD Only
初回仕様：スリーブ・フォトブック付、動画C視聴シリアルナンバー封入
【CD収録内容（予定）】
01：TRUE LOVE
02：BOOST
03：Spark！！（m−flo ☆Taku Takahashi 楽曲提供）
04：くちびる
05：悪戯な天使
06：カリスマックス
07：嫉妬ガール（DECO＊27 楽曲提供）
08：SERIOUS
09：Miss Brand New Friday Night
10：約束は君と（ゴスペラーズ 北山陽一・酒井雄二・村上てつや 楽曲提供）
11：Days（ケツメイシ RYOJI 楽曲提供）
12：愛のせいで
13：ユニット曲A
14：ユニット曲B
15：ユニット曲C
16：ユニット曲D
17：Nine Snow Charge！！（Bonus Track）
＜CD購入者特典＞
初回盤A：特典A
初回盤B：特典B
通常盤：特典C
