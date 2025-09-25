元テレビ朝日でジャーナリスト玉川徹氏が25日、TOKYO FM「ラジオのタマカワ」（木曜前11・30）に生出演。陰謀論について身近に感じていることを明かした。

“陰謀論”について論じた新書「となりの陰謀論」の著者、慶大法学部の烏谷昌幸教授をゲストに迎え、トークを展開。同教授は「陰謀論を信じている人は単に信じてるということもあるんですけど」と前置きしたうえで「本人たちの意識の中では巨悪を暴いてやろう、非常に強い使命感を持っていて、世の中の問題の語られていない真実を自分たちは語ってるんだっていう。まさにテレビや主要メディアが語らない真実を我々は語るんだっていうことを使命感を持って語っている人たちが陰謀論を信じてる人たちであると言えると思います」と説明した。

これを受け、玉川氏は「テレビが語らない真実がネットにあるってよく言うじゃない。ネットにあることをそのままテレビで流せるわけがないわけですよ。なぜなら根拠がないから」とばっさり。「根拠のないことはテレビやラジオで言えないわけよ。オールドメディアって言われるんだけど」と続けた。

「僕なんかは、例えば日本が国債をいっぱい発行してて、ものすごい借金を日本は抱えてますよっていうのは事実なんだけど、“これ以上借金しちゃまずいでしょ”って話をテレビですると、“財務真理教”って言われるんだよ」と攻撃されることを明かした。

官僚の問題をこれまで取材してきたうえで発言しているにもかかわらず、「財務省に洗脳されてるってことになっちゃうのよ」と玉川氏。「こういうふうなところで陰謀論を私は身近に感じるんですよね。直撃されてるから」と訴えた。