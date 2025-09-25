２５日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３３．９７ポイント（０．１３％）安の２６４８４．６８ポイント反落する一方、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）は１．２３ポイント（０．０１％）高の９４４４．２２ポイントと小幅ながら続伸した。売買代金は３１４８億８９７０万香港ドル（約６兆２０６億円）に上っている（２４日は２８８７億７２４０万香港ドル）。

投資家の慎重スタンスがやや強まる流れ。米金融政策の不透明感が嫌気されたほか、中国の大型連休も買い手控え要因として意識された。パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長など米金融当局者は、相次ぎ追加利下げに慎重な姿勢を示している。昨夜の米株市場では、主要３指数がそろって続落した。また、中国では来週、国慶節・中秋節連休がスタートする。本土市場は１〜８日まで、香港市場は１日と７日が休場だ。ただ、下値は限定的。米中関係の改善期待が高まっているほか、中国の経済対策もプラス材料だ。ハンセン指数もプラス圏で推移する場面がみられている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、家電メーカー中国大手の海爾智家（６６９０／ＨＫ）が４．８％安、

パソコン（ＰＣ）世界最大手の聯想集団（レノボ：９９２／ＨＫ）が３．６％安、香港大手行の恒生銀行（１１／ＨＫ）が３．１％安と下げが目立っている。

セクター別では、中国の銀行が安い。中信銀行（９９８／ＨＫ）が２．８％、中国工商銀行（１３９８／ＨＫ）が２．４％、中国建設銀行（９３９／ＨＫ）と中国銀行（３９８８／ＨＫ）がそろって２．３％ずつ下落した。

本土と香港の不動産セクターもさえない。中国奥園集団（３８８３／ＨＫ）が４．３％安、碧桂園ＨＤ（２００７／ＨＫ）が３．４％安、世茂集団ＨＤ（８１３／ＨＫ）が１．３％安、九龍倉置業地産投資（１９９７／ＨＫ）が２．４％安、恒隆地産（１０１／ＨＫ）が１．８％安、恒基兆業地産（１２／ＨＫ）が１．５％安と値を下げた。

家電やスポーツ用品の中国消費セクターの一角も売られる。海爾智家のほか、海信家電集団（９２１／ＨＫ）が６．３％安、ＴＣＬ電子ＨＤ（１０７０／ＨＫ）が２．２％安、中国動向（３８１８／ＨＫ）が３．８％安、李寧（２３３１／ＨＫ）が２．０％安で引けた。

半面、自動車セクターは高い。浙江零ホウ科技（９８６３／ＨＫ）が６．９％、小米集団（１８１０／ＨＫ）が４．５％、小鵬汽車（９８６８／ＨＫ）が３．８％、理想汽車（２０１５／ＨＫ）が３．３％ずつ上昇した。そのほか、本日新規上場した奇瑞汽車（チェリー・オートモービル：９９７３／ＨＫ）は公募価格比３．８％高。同社株の人気は高く、２２日に締め切られたＩＰＯ公募では、香港一般投資家の申込倍率が３０８．１８倍に達した。新興ＥＶなどの上昇が寄与し、ハンセン科技（テック）指数は０．９％上昇している。

非鉄・レアメタル関連も急伸。モリブデン中国最大手の洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が１１．７％高、非鉄金属・鉱石の五鉱資源（１２０８／ＨＫ）が８．９％高、銅生産で中国最大手の江西銅業（３５８／ＨＫ）が７．７％高、希土類磁石メーカー大手の江西金力永磁科技（６６８０／ＨＫ）が６．０％高で引けた。資源価格上昇の思惑が広がる。世界有数の銅鉱山、インドネシア中部パプア州のグラスベルグ鉱山（金鉱山で世界首位、銅鉱山で世界３位）で大規模な泥流により作業員２人が死亡する事故が発生。現場に残された作業員の救出や、土砂やがれきの撤去作業で操業再開の目途がたたず、商品市場では銅先物価格が大幅に上昇している。

本土マーケットは小反落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．０１％安の３８５３．３０ポイントで取引を終了した。銀行が下げ主導。不動産、消費関連、保険・証券、エネルギー、公益なども売られた。半面、ハイテクは高い。非鉄・レアメタル、医薬、自動車も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）