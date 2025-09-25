歌手の森山良子さん、タレントの清水ミチコさんが、『レディースアートネイチャー「グランサロン銀座」オープン記念イベント』に赤とブルーの若々しい衣装で登壇しました。



【写真を見る】【 森山良子・清水ミチコ 】 若さの秘訣は「したいと思ったことはすぐ実行に移す」 ライブからも英気を養う





最近、心弾む体験について聞かれた森山さんは、大阪万博でスピーキングジャズに出演し歌唱したことや、夏休みにボストンのバークリー大学に行ってジャズの勉強をしてきたなどアクティブな活動を明かし、“したいことはすぐに実行に移しています”と語りました。









清水さんも小学校時代に万博へ行ったことを明かし“自分の中で、すごく大きな体験になっている「子どもたちの未来は明るい」と言われているみたいで、大好きなんです。だから今回も行こうとしたら、中々むずかしいと言われる中で自力でチケットが取れて、それが心弾む体験でした”と互いに年齢を感じさせないパワフルな様子を明かしました。



また清水さんは“最近はビリー・アイリッシュのコンサートに行って、その時のゲストが藤井風さんで2度おいしい感じでした。生で人を観て、その人にやる気があるとすごい影響されるんだなと思ってコンサートってすごいなと思いました”とライブからも英気を養っていることを明かしました。





また森山さんはＣＭ撮影中に英語も勉強していることを清水さんから明かされ、そのモチベーションについて聞かれると“残された時間はもう、そんなにたくさんはないと思うので自分が元気なうちに積極的な気持ちで、このごろは思ったことに突入していきます”と明かしていました。





そんな森山さんに対して清水さんは、“どんなにおしゃれして良い髪形をしても機嫌が悪かったら台無しなので内面が大事。森山さんは、まず人の悪口言わないし”と人柄をたたえると、森山さんは“(悪口)言ってるの？”と清水さんに確認し、すかさず清水さんは“言ってるわよ！誰だと思ってるの？”と答えて笑わせました。



【担当：芸能情報ステーション】