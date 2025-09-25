横浜高島屋限定♡ザ・マスターbyバターバトラーの贅沢クッキーボックス

ザ・マスターbyバターバトラーより、横浜高島屋限定で「ザ・マスタークッキーボックス23個入」が2025年10月1日(水)に新登場♡ A.O.P.バターを贅沢に使ったバタークッキー15個とガレット8個の詰め合わせで、口溶けのよい香り高い味わいが楽しめます。限定缶入りで、ご自身へのご褒美や横浜土産にもぴったりの特別感あふれる逸品です♪

バター香る2種のクッキー

バターの芳醇な香りを堪能できるバタークッキーは、サクッと軽やかで口溶けなめらか♡ 甘みと香ばしさが絶妙にマッチ。

ガレットは厚焼きでザクっとした食感と香ばしさが特徴で、バターのコクと塩味のバランスが絶妙な満足感ある一品です。

横浜高島屋限定の金色缶に入った特別なクッキーボックスは、見た目も華やかでギフトにも最適です。

北海道発！キャラメル香るBLUE POND、大丸札幌店に誕生

その他のバター菓子も要チェック

ラムレーズンバターサンド

バターフィナンシェ

ラムレーズンバタークッキー

同ブランドでは、ラムレーズンバターサンド（3個入1,728円税込）やバターフィナンシェ（4個入1,296円/8個入2,592円税込）、ラムレーズンバタークッキー（4個入1,134円税込）も展開♡

厳選したA.O.P.バターや国産バタークリームを使用し、香り・味わいにこだわった逸品ばかり。数量限定のため、早めのチェックがおすすめです♪

横浜高島屋で手に入る至高のバター菓子

横浜高島屋限定「ザ・マスタークッキーボックス23個入」は、バターの香りと口溶けの良さが魅力のバタークッキー15個とガレット8個入り♡

価格2,700円（税込）で、限定金缶に入った特別感もあります◎。自分へのご褒美や横浜土産にぴったりの贅沢な一品です。数量限定のため、ぜひお早めにチェックしてみてください♪