À¤³¦Î¦¾å¶¥µ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê9·î13Æü¡Á21Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î·ãÊÑ¥â¥Ç¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÂÔ¤ÆÂÔ¤Æ²Ä°¦¤¹¤®¤ë»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡×ÏÃÂê¤Î¥â¥Ç¥ë»Ñ
¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ï¡ÖSafari¡×11·î¹æ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢À¤³¦Î¦¾å¤Ç½÷»Ò100¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²¤Ë½é¤á¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿ÃæÅç¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¡Ê30¡Ë¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¥×¥í¤ÎÊý¡¹¤Ë¤è¤¤¤·¤ç¡¢¤è¤¤¤·¤ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤éÊÌ¿Í¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤È1ËÜ¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Ã»¤¤¾æ¤Î¥°¥ì¡¼¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ç°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ó¤ì¤ÈÈþÊ¢¶Ú¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¥Ç¥Ë¥à¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤òÃå¤³¤Ê¤¹ÃæÅç¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¡£ÉáÃÊ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È¤Ï¤¬¤é¤ê¤ÈÊÑ¤ï¤ê¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Âç¿Í¤Î½÷À¤Ø¤ÈÊÑ¿È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤¬¸«¤Æ¤È¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê³§¤µ¤ó¤È¤Î»£±Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡Á¡Á¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖÂÔ¤ÆÂÔ¤Æ²Ä°¦¤¹¤®¤ë»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡×¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¤Ý¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤·Èþ¤·¤¤¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤¹¤®¡×¡Ö¤â¤Ï¤ä¥â¥Ç¥ë¡×¡Ö¹µ¤¨¤á¤Ë¸À¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Ç¤¹¡Ä¡×¡ÖÅ·¤ÏÆóÊª¤òÍ¿¤¨¤¿¤ó¤ä¤Í¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Î¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÅç¤µ¤ó¤ÏÀ¤³¦Î¦¾å¤Î½÷»Ò100¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²¤ËÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½é½Ð¾ì¤·¡¢½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡£¤Þ¤¿¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÀÓ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ÈÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¡Ö¤Þ¤¸¤«¤ï¤¤¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ë²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¡Ä¡×¡Ö¾Ð´éºÇ¹â¤Ë²Ä°¦¤¤¤Ê¡×¡Ö30ºÐ¤Ê¤ó¿®¤¸¤é¤ì¤ó¡×¤ÈSNS¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£