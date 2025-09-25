日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築き、時にお上に目を付けられても面白さを追求し続けた人物“蔦重”こと蔦屋重三郎の生涯を描く大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合、日曜午後8時ほか）。ドラマが展開していく中、江戸時代の暮らしや社会について、あらためて関心が集まっています。一方、歴史研究者で東大史料編纂所教授・本郷和人先生がドラマをもとに深く解説するのが本連載。今回は「ある一揆」について。この連載を読めばドラマがさらに楽しくなること間違いなし！

岡山天音「桶に頭を突っ込んで死んだ春町の本を、桶に並べて売るという蔦重の発想は正直…」

* * * * * * *

老中・定信の怒りを買った春町は自死することに

先日のドラマでは、武士で戯作者の恋川春町＜倉橋格＞が、老中・松平定信の改革を揶揄敷する内容の黄表紙を刊行。それが定信当人の怒りを買ってしまいます。

その結果、春町は自ら命を絶つことに。

一方、この連載では＜打ち壊し＞について以前に少し触れました。そこで春町同様、幕府政治批判を行った人物の例を挙げながら、今回は代表的な＜一揆＞の一例をご紹介したいと思います。

具体的に解説するのは、郡上八幡の一揆。

９代将軍家重の時期、とくに宝暦年間（1754年〜1758年）、美濃国郡上藩（現在の岐阜県郡上市）で大規模な百姓一揆が起きました。

一揆が起きた時の当主は金森頼錦

当時の郡上藩は3万8000石の小藩で、藩主は外様の金森氏。



本郷先生のロングセラー！『「失敗」の日本史』（中公新書ラクレ）

その祖である金森長近は織田信長や豊臣秀吉に仕えて大名になった武将ですが、茶の湯や蹴鞠を嗜む文化人としても有名でした。

一揆が起きたときの当主は頼錦（よりかね）という人物で、彼も文化に造詣の深い人物でした。けっして凡庸な人ではなかったのです。

ですが、文化人であることは、政治活動とは関係がありません。

頼錦は藩財政の悪化に対処するために、年貢の徴収方式を定免法（毎年一定額）から検見法（その年の収穫高に応じて徴収）に変更しようとしたのですが、これがいけなかった。

一揆は足かけ5年にも及び、参加人員はのべ6万人に

農民にしてみると、おれたちが努力して収穫増を実現しても、藩はその分をごっそり取っていこうとするのか、となってしまいます。

彼らは強く反発し、約3000人が郡上八幡城に集結しました。増税は絶対に認めないぞ、との一揆を起こしたのです。

一揆は足かけ5年にも及び、参加人員はのべにすると膨大な数にのぼりました。しかも行動の場は美濃の山間部にとどまらず、最終的には江戸幕府への直訴にまで発展しました。農民たちは年貢の減免だけでなく、藩主の不当を訴えたのです。

幕府は事態を重く見て、老中以下が事態の収拾に動きました。その結果、農民側は首謀者14人の処刑、という犠牲を出しました。

ですが一方で、頼錦は改易処分を受け、藩は取りつぶし。藩士たちはみな職を失ったのです。

幕府の言論統制により犠牲者が

この一揆にともなって、もう一つ、注目すべき事件が起きています。それは幕府による言論統制の結果、犠牲者が出た、という事件です。

処罰されたのは馬場文耕（1718〜1759）という講釈師でした。彼は世話物講談の分野を開拓し、「近世講談の祖」と評される人です。

郡上八幡の一揆に強い関心をもち、宝暦8年9月、現在の中央区日本橋で郡上八幡一揆の講談を行っているところを捕らえられ、12月、江戸市中引き回しの上、打ち首獄門に処されました。

極刑の理由としては、郡上騒動についての幕府の裁決が下される前に講談というかたちで私の裁決を行ったこと、江戸幕府や諸藩の機密情報を講談として公開したこと、取調中も幕府政治批判をやめなかったことなどが挙げられるようです。

郡上一揆は田沼時代の幕を開けた事件でもあった

郡上一揆の大きな特徴としては、藩主が改易された上に、この事件に関わりを有した老中、若年寄、大目付、勘定奉行ら、幕閣中枢メンバーが罷免されたということが指摘できます。

百姓一揆が原因で大名が改易された例としては、正徳2年（1712年）に安房国の北条藩の事例がありますが、幕閣の重臣が罷免される事態を招いた例は、郡上一揆以外にありません。

もう一つ、この事件に関しての幕府の制定が形成されるときに、急速に政治的な存在感を示したのが田沼意次でした。

彼は吟味に参加して辣腕をふるい、幕府首脳部に才覚を認められます。それで事件の終息後も、引き続き幕政に参加するようになったのです。

また宝暦8年（1758年）9月、事態を悪化させた責任を問われて失脚した本多忠央（西丸若年寄）の領地であった遠江相良を与えられ、彼は大名に列することになりました。

郡上一揆は田沼時代の幕を開けた事件でもあったのです。