日本HPは、Riot Gamesとコラボレーションし、VALORANTの世界観を表現したゲーミングデスクトップ『OMEN 35L VALORANT Limited Edition』を発表した。

本製品は、外観から内部コンポーネントに至るまで、ディテールの全てにVALORANTの世界観を表現している。

ケースは、VALORANTの公式カラーパレットであるネイビーとレッドを使用。ゲーム内のスプレーパターンやアルティメットゲージも散りばめられている。ケースファンのハブにはスパイクが描かれ、マグネット式のガンバディも付属する。

インテル® Core™ i7-14700F プロセッサーとNVIDIA® GeForce™ RTX 5060グラフィックスを搭載している。搭載されるCPUクーラーやGPUの組み合わせ、形状に応じて変化する空気の流入経路を考慮し、ケース内の空気が最も効率的に流れるよう設計された。ファンの動作特性を示す「P/Q曲線」に基づいて、ケースファンの回転速度を工場で調整し出荷を行っている。

また、ツールレス設計、ATX規格のコンポーネント、ケーブル配線により、パーツの追加、交換も行いやすい作りになっている。

『OMEN 35L VALORANT Limited Edition』は9月25日に発売され、希望販売価格は246,500円（税込）だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）