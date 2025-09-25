ミッフィー×「merry jenny」がコラボ！ “70周年記念デザイン”のトートバッグなど展開
レディースブランド「merry jenny（メリージェニー）」は、9月24日（水）から、ミッフィーとコラボレーションした特別なアイテムを、公式通販サイト「RUNWAY channel」などで予約販売中だ。
【写真】ぬいぐるみがバッグに!? コラボアイテム一覧
■70周年記念のナインチェデザインが初登場
今回予約販売が開始されたのは、ミッフィー70周年のアニバーサリーイヤーを記念し“ナインチェ（オランダ語でうさちゃん）”のイラストを使用した特別なコレクション。
「もこもこナインチェスウェット」は、ナインチェをどーんとフロントにあしらったスウェットトップス。ふわふわな触り心地に癒やされる、グレーとブラックの2色が用意された。
また、人気のもこもこトートシリーズから「もこもこナインチェfamily bag」が登場。ナインチェとおとうさん＆おかあさんの顔が仲良く並んだ、スペシャルでキュートなアイテムとなっている。
そのほか、ぬいぐるみをそのままバッグにしたような「もこもこナインチェbag」や、もこもこデザインがかわいい「もこもこナインチェミニトート」、「もこもこナインチェスマホグリップ」もそろう。
