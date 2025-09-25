ミッフィー「merry jenny」とコラボ！

写真拡大

　レディースブランド「merry jenny（メリージェニー）」は、9月24日（水）から、ミッフィーとコラボレーションした特別なアイテムを、公式通販サイト「RUNWAY channel」などで予約販売中だ。

【写真】ぬいぐるみがバッグに!?　コラボアイテム一覧

■70周年記念のナインチェデザインが初登場

　今回予約販売が開始されたのは、ミッフィー70周年のアニバーサリーイヤーを記念し“ナインチェ（オランダ語でうさちゃん）”のイラストを使用した特別なコレクション。

　「もこもこナインチェスウェット」は、ナインチェをどーんとフロントにあしらったスウェットトップス。ふわふわな触り心地に癒やされる、グレーとブラックの2色が用意された。

　また、人気のもこもこトートシリーズから「もこもこナインチェfamily bag」が登場。ナインチェとおとうさん＆おかあさんの顔が仲良く並んだ、スペシャルでキュートなアイテムとなっている。

　そのほか、ぬいぐるみをそのままバッグにしたような「もこもこナインチェbag」や、もこもこデザインがかわいい「もこもこナインチェミニトート」、「もこもこナインチェスマホグリップ」もそろう。