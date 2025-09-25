浦和がSNSにおける誹謗中傷の確認を報告した。

　浦和レッズは９月25日、「ソーシャルメディアにおける誹謗中傷について」と題した声明を出した。

「今般、一部選手の個人ソーシャルメディア(SNS)アカウントに対し、ダイレクトメッセージやコメントを通じて、人格を傷つけるような誹謗中傷を複数確認しております。

　浦和レッズは、これらの行為を断じて容認いたしません。これは、当事者の心身に影響を及ぼすだけでなく、批判や叱咤激励の範囲を超えた、尊厳を脅かす明白な人権侵害です」

　クラブは「全ての選手・スタッフの人権を尊重し、安心してプレーや活動に専念できる環境を守ることが何よりも重要であると考えております」とし、「同時に応援してくださる全てのファン・サポーターのみなさまにおかれましても人権が尊重され、選手・スタッフとのコミュニケーションが健全に保たれるべきと認識しております」と伝える。
 
「SNSは、選手・スタッフとファン・サポーターのみなさまをつなぎ、思いを共有できる大切なコミュニケーションの場です。だからこそ、互いに敬意と思いやりをもって向き合い、健全な関係が育まれていくことを、心から願っております」

　最後に「今後も、SNS含めた選手とファン・サポーターのみなさまとの交流を継続させていくために、改めてご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします」と呼びかけた。

