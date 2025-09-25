日本の「知っておくべき選手」は？ 米大手メディアが詳細に紹介「18歳からレギュラー。リーグ戦約75試合に出場」【U-20W杯】
南米チリが舞台のU-20ワールドカップがまもなく開幕する。
船越優蔵監督が率いる若き日本代表は、グループAで日本時間９月28日にエジプト、10月１日に開催国のチリ、10月４日にニュージーランドと対戦する。まずはグループステージを突破し、ラウンド16から始まるノックアウトステージに進みたい。
注目の戦いを前に、米大手スポーツメディア『ESPN』が出場全32チームから１人ずつ「知っておくべき選手」をピックアップ。船越ジャパンのメンバーには、小杉啓太（ユールゴーデンIF／スウェーデン）や高岡伶颯（ヴァランシエンヌ／フランス）ら欧州組も含まれるなか、市原吏音（RB大宮アルディージャ）を詳細に掘り下げた。
「約75試合のリーグ戦出場経験を持つ自信に満ちたセンターバックであるイチハラは、18歳の時からJ２レベルでレギュラーを務めている。試合の流れを読む能力に優れ、１対１の局面で上手く対応し、攻撃の脅威を予測する。同時に安定したパス能力も備えている。この日本代表チームにおいて自然な中心点となり、最終ラインからチームを牽引する存在だ」
J２の大宮で活躍する市原は、在チリ日本国大使館での激励会で「目標はずばり、優勝です」と力強く宣言した。目標を達成し、世界に名を轟かすことはできるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】空港でまさかの熱烈歓迎!? 船越ジャパンに現地ファンが大歓声
