星野リゾートが「旧奈良監獄」を活用！監獄での生活を体感！？“監獄ホテル”に併設されるミュージアムとは 来年開業予定
星野リゾートが“監獄ホテル”と共に手掛ける“監獄ミュージアム”の内容が発表されました。
（星野リゾート 星野佳路代表）「こんなにおもしろいミュージアムはないと思い始めています」
星野リゾートは、来年４月、国の重要文化財「旧奈良監獄」を改装してミュージアムを作ると発表しました。
１９０８年に建てられた「旧奈良監獄」は、特徴的な西洋式の赤レンガ造りから「美しすぎる刑務所」と呼ばれています。老朽化により、２０１７年に閉鎖されましたが、星野リゾートが改装してホテルにするための整備を進めています。このホテルにミュージアムが併設されるということで、来館者に時間や規則に支配された監獄での生活を体感してほしいとしています。
ミュージアムでは、奈良監獄の特徴を伝えるパネルや模型の展示に加え、当時の様子が残された独居房を見ることができるほか、放射状にのびる５つの収容棟を一望できるということです。また、カフェやショップではオリジナルメニューを楽しむこともできます。
運営する星野リゾートの代表は、観光資源としての魅力を打ち出すことで、文化財を守ることにつなげたいと話します。
（星野リゾート 星野佳路代表）「ホテルに泊まった人だけではなく、一般の方々にもミュージアムとして開放することで、国の重要文化財を多くの人が知り、楽しんでいただける。国の重要文化財を活用してその利益を出すことで、しっかり維持していくという非常に重要なプロジェクト」
“監獄ミュージアム”は来年４月２７日、“監獄ホテル”は来年中に開業する予定です。