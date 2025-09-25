「肩も腕も“ラクさ”段違い…！」リュック1個で旅行も普段使いもできる、ミレーのリュックサック6選
フランス発のアウトドアブランド「ミレー（MILLET）」は、アルプス登山から日常使いまで幅広いシーンで支持されている。特にリュックやバックパックは、軽量性や収納力に優れ、普段の通勤・通学から旅行、アウトドアまで幅広く活躍する。本記事では、レビュー数が多く評価の高い人気モデルを中心に紹介。実際の口コミで語られるメリットやおすすめタイプもあわせてチェックしてほしい。
■人気の理由は？ ミレーの定番＆人気リュック6選
・ミレー クーラ20（MIS0623）
軽量でコンパクトな20Lサイズ。普段使いや日帰り登山に使いやすく、ポケット配置もシンプルで直感的。通勤バッグとしても違和感のない落ち着いたデザイン。
【人気の理由】
小柄でも背負いやすいサイズ感
レインカバー標準装備
コーデュラナイロン採用で耐久性◎
500mlペットボトルやタブレットも収まる収納力
・ミレー クーラ30（MIS0545）
20Lでは物足りない人に向けた容量アップ版。タウンユースから日帰り登山、1泊程度の旅行までカバーできる万能型。背面パネルは通気性が良く、長時間の使用でも蒸れにくい。
【人気の理由】
荷物が多い日も安心の30L容量
背面のメッシュ構造で夏場でも快適
内部仕切りがあり整理整頓しやすい
見た目はシンプルで普段使いにも違和感なし
・ミレー サースフェー NX 40+5（MIS0754）
本格的な登山・トレッキング向けの人気シリーズ。40L容量に加え＋5Lの拡張が可能で、泊まりの登山にも対応。耐久性・背負い心地・機能性を重視する登山者から評価が高い。
【人気の理由】
容量40＋5Lで小屋泊登山に対応
背面システムのフィット感が高く、長時間でも疲れにくい
両サイド・正面に大容量ポケット
雨蓋付きで悪天候にも強い
・[ミレー] リュック EXP 20+ MIS0696
20Lサイズながら容量拡張機能を備え、シーンに合わせて柔軟に使えるモデル。デザインはシンプルでビジネスシーンにも馴染み、旅行用バッグとしても人気。
【人気の理由】
容量を20L→28Lに拡張可能
スーツ姿でも違和感のないデザイン
フルオープン可能で荷物が出し入れしやすい
PCスリーブや小物ポケットが充実
・ミレー スイウ18（MIS0718／レディース）
女性に合わせた背面設計とコンパクトサイズが特徴の18Lモデル。普段使いはもちろん、軽いハイキングや日帰りレジャーでも活躍する。デザインはシンプルでスタイリッシュ。
【人気の理由】
小柄な体型にフィットする設計
軽量で長時間背負っても疲れにくい
普段着に合わせやすい落ち着いたデザイン
必要最低限の荷物がきれいに収まる収納力
・ミレー マルシェ NX 20（MIS0761）
街でも山でも違和感のないデザインとシンプルさで人気。普段使いのバッグとして活用しやすく、学生から社会人まで幅広く支持されているモデル。
【人気の理由】
スッキリとしたスクエア型でタウンユース寄り
内部ポケットがシンプルで使いやすい
耐久性のあるナイロン素材
カジュアルファッションに馴染む
ミレー（MILLET）のリュックは、普段使いの軽快さと登山用としての機能性を兼ね備えているのが魅力だ。今回紹介した6モデルは、日常の通勤や街歩きから、本格的な登山や旅行まで幅広く対応可能。
さらに、ショルダーポーチやボトルホルダーといったアクセサリーを組み合わせれば、より快適でスマートに使いこなせる。容量・機能・デザインの違いを比較しながら、自分のライフスタイルに合った最適な一品を見つけてほしい。
