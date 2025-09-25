¡Úµð¿Í¡Û»³ºê°Ë¿¥¤¬£²£¶Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¤ÇÀèÈ¯¡Ö¾¡¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¾¡¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¾¡¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÆ®»Ö
¡¡µð¿Í¤Î»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¤¬£²£¶Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ç£±£²¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀèÈ¯¤¹¤ë¡££²£µÆü¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÇÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¾¡¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¾¡¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¾¡¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¶¯¤¤»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡£Ä£å£Î£ÁÀï¤Ïº£µ¨£¶»î¹ç¤Ç£´¾¡£±ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£·£¹¤ÈÁêÀ¤Ï¤¤¤¤¤¬¡ÖÁêÀ¤È¤«¤Ï¤â¤¦¤¢¤ì¤Ê¤ó¤Ç¡¢»Ä¤ê»î¹ç¤â¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ä¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°Åê¤²¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ºÇ½é¤«¤é¤â¤¦¤¤¤±¤ë¤È¤³¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤Ç¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¼«¸ÊºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë£±£²¾¡¤âÌÜ¤ÎÁ°¤À¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤»î¹ç¤¬Â³¤¯¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Æ¤ë¡¢¤â¤·Éé¤±¤Æ¤ë¥²¡¼¥à¤Ç¡¢Éé¤±¤Î¤Þ¤Þ¥¤¥Ë¥ó¥°¤¬¤«¤µ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤â¤É¤³¤«¤ÇµÕÅ¾¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤òÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Áá¤á¤Ë»î¹ç¤ò·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤È¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¹Ô¤±¤ë¤¾¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£