Ｊ１清水は２５日、アウェー・神戸戦（２７日）に向け静岡市内で一部非公開調整した。２３日のホーム・浦和戦は後半、押し込まれる時間が続き、シュート数は８―１６。何とか耐えてスコアレスドローで終えた。中３日で２位の強豪とぶつかる秋葉忠宏監督は「勇気を持って勝利したら価値がある」と、チームが掲げるハイプレスで真っ向勝負するよう厳命した。

タレント軍団相手でも引いて守りを固めるつもりはない。この日練習後に浦和戦を振り返った指揮官は「トライしていない。奪いにいく姿勢を見せなければ（Ｊ２で２年かけて）やってきたことではない」と指摘。ＧＫ梅田や最終ラインの踏ん張りで無失点に抑えたことは収穫だが、中３日の神戸戦はもう一度自分たちのスタイルで挑む構えだ。ボクシングに例え「リスクを負って殴り合うから（ＫＯで）勝てる。アウトボクシングをして判定になっても。自分はそういう哲学を持っていない」と言い切った。

直近は５試合連続でシュート数１ケタ台。複数得点は７月２０日の横浜ＦＣ戦以来奪えていない。「１点ではおもしろくない。高みにトライするから価値がある」と、選手の背中を強く押していく。