¡Ú£Æ£±¡Û³ÑÅÄÍµµ£¤¬¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¹Ô¤¤«¡¡¥ê¥ó¥É¥Ö¥é¥Ã¥É¾º³Ê¸«Á÷¤êÉâ¾å¡Ö»ÄÎ±¤µ¤»¤ë¤Ù¤¡×¡á±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢
¡¡£Æ£±¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£µ¡Ë¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢º£µ¨½øÈ×¤Þ¤ÇºßÀÒ»ÐËå¥Á¡¼¥à¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤ÇÍèµ¨Â³Åê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ï£´·î¤ÎÆüËÜ¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë¤«¤é¾º³Ê¸å¤ÏÄãÌÂ¤¬Â³¤¡¢Íèµ¨¤«¤é¤Ï¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¥Û¥ó¥À¤¬Å±Âà¤¹¤ëÇØ·Ê¤â¤¢¤ê¡¢ÂàÃÄ¤¬´ûÄêÏ©Àþ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·£··î¤Ë³ÑÅÄ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ë¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥á¥¡¼¥¹ÂåÉ½¤¬¿·¤¿¤Ë½¢Ç¤¡£¤¹¤ë¤È²ÆµÙ¤ßÌÀ¤±¤«¤é¥Þ¥·¥ó¤¬²þÁ±¤·¡¢³ÑÅÄ¤âÆÃÀ¤ÎÇÄ°®¤¬¿Ê¤ß¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó£Ç£Ð¤Ç¤Ï£¶°Ì¤È¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢µî½¢ÌäÂê¤â¿·¤¿¤ÊÆ°¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¡¡±Ñ¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¶¡¦¥ì¡¼¥¹¡×¤Ï¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤¬£²£°£²£¶Ç¯¤Ë¡Ê¥¢¡¼¥Ó¥Ã¥É¡Ë¥ê¥ó¥É¥Ö¥é¥Ã¥É¤ò¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ëÊý¸þ¤Ø·¹¤»Ï¤á¤¿¤È¤¡¢³ÑÅÄ¤È¡Ê¥ê¥¢¥à¡Ë¥í¡¼¥½¥ó¤ÎÎ¾¼Ô¤Ï¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤·Î¾¼Ô¤¬º£¡¢¾õ¶·¤¬¹¥Å¾¤¹¤ì¤Ð¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤¬·ë¶ÉÎ¾¼Ô¤È·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢¥ê¥ó¥É¥Ö¥é¥Ã¥É¤ò¤â¤¦£±Ç¯£Æ£²¤Ë»Ä¤¹¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤ò²¼¤¹²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£º£¤Î¤È¤³¤í¤Ï¡Ø£²¿Í¤¬£±¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¾õ¶·¤À¤È¹Í¤¨¤¿Êý¤¬¸ÌÀ¤À¤í¤¦¡×¤È»ØÅ¦¡£³ÑÅÄ¤È¥í¡¼¥½¥ó¤Î£²¿Í¤¬Íèµ¨¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤ÇºÆ¤Ó¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¥ê¥ó¥É¥Ö¥é¥Ã¥É¤¬£Æ£²¤Ç¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¥ê¥ó¥É¥Ö¥é¥Ã¥É¤ÏÀè½µËö¤Î¥Ð¥¯¡¼¤Ç¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò½ª¤¨¡¢£Æ£²¥é¥ó¥¥ó¥°£·°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥·¥ê¡¼¥º»²Àï¤Ïº£Ç¯¤¬½é¤á¤Æ¤À¡£¥Õ¥¡¥ó¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥â¥ó¥È¡¼¥ä¤Ï¡¢¥ê¥ó¥É¥Ö¥é¥Ã¥É¤¬£Æ£±¤Ë»²Àï¤¹¤ë½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤â¥ê¥ó¥É¥Ö¥é¥Ã¥É¤Î³ÍÆÀ¤Ëº£¤Î¤È¤³¤íµ¿Ìä¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£Èà¤é¤Ï¤³¤Î£±£°Âå¤ÎÁª¼ê¤ËÈó¾ï¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤â¤¦£±¥·¡¼¥º¥ó¤Î½àÈ÷´ü´Ö¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¼Ô¤â¤¤¤ë¡×¤È¥ê¥ó¥É¥Ö¥é¥Ã¥É¤ÏÍË¾³ô¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢£Æ£±¤ÎÉñÂæ¤Ï»þ´ü¾°Áá¤Ç¡¢ÀÛÂ®¤Ë¾º³Ê¤µ¤»¤ì¤ÐºÍÇ½¤ò¤Ä¤Ö¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¤Î°Õ¸«¤¬¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤ÇÍÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Ç¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿³ÑÅÄ¤È¥í¡¼¥½¥ó¤Î£²¿Í¤ò»ÄÎ±¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¡£³ÑÅÄ¤Îµî½¢ÌäÂê¤¬ÂçµÍ¤á¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¿¡£