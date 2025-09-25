大竹まことがパーソナリティを務める「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜日～金曜日13時～15時30分）、9月25日の放送に女優・東ちづるが出演。子供のころから妄想、空想し、書籍化も叶ったという「妖怪」について語った。

東ちづる「（紹介する本は）『妖怪魔混大百科（ようかいまぜまぜだいひゃっか）』といいます。子供のころからリアルな友だちが苦手だったんですよ。妄想、空想の友だちをつくっていて。謎の生物である友だちがどんどん妖術も使えるようになって、私自身も妖術が使えるような妄想、空想をして。絵にも描いていたんです」

大久保佳代子「オリジナルの妖怪をつくって？」

東「オリジナルでもあるし、平安時代、江戸時代からいるとされている、水木しげるさんたちで有名になった、いったんもめんやぬりかべなども自分流でオリジナルに。解説も現代風にして遊んでいて。SNSにそれを出したら、複数の出版社から『本にしませんか』と言われて。『何体ぐらい可能ですか？』と聞かれたら『無限に！』と答えて。イラストを描いて解説も現代風に社会風刺を入れて。ネガティブなことは妖怪の仕業にして、ポジティブなことは妖怪のおかげにすると浮足立たない」

大竹まこと「子供のころから、ということは、ほかのリアル友だちとの苦手さも影響しているんですか？」

東「そうです。クラス替えがある度に周りの大人が『お友だちできた？』。あれが怖かったんですよ。子供が苦手な子供だったんです」

大竹「『妖怪魔混大百科』はいつから書き始めたんですか？」

東「普段から書いてはいました。本格的に書き始めたのは2年前かな、本にしましょうと言われて、わかりました！ と張り切って。オリジナルと皆さんご存じの妖怪を混ぜながら書いて。あかなめという妖怪、昔々はお風呂をきれいにしないと垢をなめに来るからね、という戒めだったんです。いま私が書いているのは清潔にするための妖怪で、不潔な子がいたらテロン、とそよ風のようになめてきれいにする、その子は友だちが増える」

大久保「うん」

東「ではなぜ不衛生だったんだろう、もしかしたらネグレクト、育児放棄だったのかも。ということを周りの親が気づいて児相に相談に行くという」

大竹「そんなに深い話だったの!?」

東「説教っぽくなることも妖怪を通じて、ね」

大久保「入口にして」

東「貧困の子たちいますよ、とか。昔は明るいうちに帰ってこないと、いったんもめんが飛んできて首や体を絞めるんだよ、と脅していた」

大久保「早く帰りなさい、と」

東「でもいま明るいじゃん。街灯がいっぱいあって。昔のことは通じない。だから私のいったんもめんは、シルクに憧れている、ということにしました」

大竹「木綿がシルクに憧れて」

大久保「社会的なメッセージは？」

東「ない。ないものもある」