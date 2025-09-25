カンテレ（関西テレビ）が２５日、大阪市北区の同局で秋の番組改編会見を開催し、今月２９日から関東エリア（フジテレビ）でも放送が始まる昼の情報番組「旬感ＬＩＶＥ とれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分、関東では後２時４８分）のＭＣを務めるフリーの青木源太アナウンサーが登場。「関西色の強い“濃い口ソース”の番組を、関東の皆さんにもお届けしたい」と意気込んだ。

レギュラー出演するのは、大阪の象徴そのもののような吉本興業所属の芸人たちだ。

月曜のハイヒール・リンゴ「味がしゅんでる（染みこんでる）、小芋（里芋）。大阪弁が分からなかったら言うてください」

火曜のブラックマヨネーズ・吉田敬「（ネット局が増えるのに）ギャラが上がっていない。でもそれを一切出さずにお送りしたい」

木曜のメッセンジャー・黒田有「もしかしたら（関東の視聴者の）お口に合わないかも」

金曜の小籔千豊「リンゴさん、吉田、黒田さん。ろくでもないので、クビにするのが喫緊も課題」

そんな猛獣たちをさばく青木アナ。「黒田さんは不動産に興味があるみたいで。大阪に引っ越してきた私の家の値段や何年ローンかをＣＭ中に聞いてくるんですよ。すごく気を遣って『こっそり教えてくれ』って言うので仕方なく『じゃあ』って答えるんですけど、マイクがついてるからスタッフみんなが聞いている状態なんですよね」と大阪色の強いエピソードで笑わせた。

現在、フジテレビの同時間帯はドラマの再放送枠となっている。「個人的に、地上波テレビの役割として、生でお伝えする重要性が今後ますます強まっていくと思います」とテレビと生番組の強みをアピールした。

日本テレビは「情報ライブ ミヤネ屋」（読売テレビ制作）、ＴＢＳは「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！」（ＣＢＣテレビ制作）と先行２局が昼の情報番組をリードしている状態だ。「宮根（誠司）さんも石井（亮次）さんも大先輩。まだまだ同じ土俵とも思えない（立場）。地道にやっていきたい」。１０月から全国１９局で放送される番組の看板として、追いつけ追い越せを誓っていた。