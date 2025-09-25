闘牛士の情熱と青い海の清涼感！ 個性派テキーラカクテル「ピカドール」と「ブルーマルガリータ」とは【THE カクテルバイブル500】

テキーラ【ピカドール（Picador）】

深みのある味わいで人気も上昇中

「ピカドール」は闘牛場で、馬に乗って槍で牛を刺激する役目の騎手のこと。闘牛を思わせるテキーラの力強い風味に、コーヒーリキュールの甘さとほろ苦さが重なりあった、個性的な味わいのカクテルだ。

レシピ

テキーラ：30ml

コーヒーリキュール：30ml

すべての材料と氷をミキシンググラスに入れ、軽く混ぜる。グラスに注ぎ、レモンピールをして完成。

ひとことメモ

「ブレイブブル」に似ているが、こちらはショートカクテルで、レモンピールをするところが異なる。

テキーラ【ブルーマルガリータ（Blue Margarita）】

爽やかなブルーのマルガリータ

「マルガリータ」のいくつかのバリエーションカクテルの中の、ブルーキュラソーを用いた一杯。甘酸っぱさとグラスの縁につけた塩味のバランスがよく、爽やかな見た目の美しさも魅力。

レシピ

テキーラ：30ml

ブルーキュラソー：15ml

レモンジュース：15ml

すべての材料と氷をシェーカーに入れ、シェーク。スノースタイル（ソルト）にしたグラスに注いで完成。

ひとことメモ

「フローズンブルーマルガリータ」も人気。その時は、ブルーキュラソーを多めに入れるとよい。

テキーラ（Tequila）とは

アロエに似たリュウゼツラン（竜舌蘭）という多肉植物を原料とするメキシコ特産の蒸留酒。ホワイトテキーラがポピュラー。メキシコ市北西部のテキーラ地区でつくられたもののみが「テキーラ」を名乗ることができ、それ以外は「メスカル」と呼んで区別する。熟成を重ねるごとにまろやかさが増す。

【出典】『THE カクテルバイブル500』著：北村 聡