欧州株 独ダックスは自動車などしっかりもやや軟調 欧州株 独ダックスは自動車などしっかりもやや軟調

リンクをコピーする みんなの感想は？

欧州株 独ダックスは自動車などしっかりもやや軟調

東京時間17:09現在

英ＦＴＳＥ100 9237.44（-12.99 -0.14%）

独ＤＡＸ 23606.92（-59.89 -0.25%）

仏ＣＡＣ40 7793.77（-33.68 -0.43%）

スイスＳＭＩ 11932.66（-46.17 -0.38%）

※英ＦＴＳＥ100、仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ



独ダックスは小幅安での推移。BMW、ポルシェ、メルセデス、フォルクスワーゲンなど自動車株が堅調、自動車部品のコンチネンタルなども買われている。その他、スポーツ用品のアディダスなども堅調となっている。もっとも40銘柄中23銘柄がマイナス圏と全体では売りが目立つ。米トランプ製品が医療品を含む危機について、国家安全保障上重要とみなされる製品への関税賦課を求める通商拡大法232条に戻づく調査を実施との報道でヘルスケア関連が軟調。DAX銘柄ではシーメンスヘルシニアーズが4%を超える下げなどとなっている。



英FT100も小幅安。測定機器のハルマ、鉱山大手リオティント、アングロアメリカンなどが強い一方、金融大手HSBC、スタンダードチャータードなどが軟調。

外部サイト