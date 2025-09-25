ＥＣＢ経済報告 経済成長に対するリスクはより均衡 ＥＣＢ経済報告 経済成長に対するリスクはより均衡

欧州中央銀行（ＥＣＢ）経済報告

経済成長に対するリスクはより均衡したものとなっている。



最近の貿易協定は不確実性を軽減させたが、貿易関係が再び悪化すれば、輸出がさらに落ち込み、投資と消費が低迷する可能性がある。金融市場のセンチメント悪化は、金融環境の引き締まり、リスク回避の高まり、そして成長の鈍化につながる可能性がある。ロシアによるウクライナへの不当な戦争や中東における悲劇的な紛争といった地政学的緊張は、依然として大きな不確実性の原因となっている。



一方、予想を上回る防衛・インフラ支出と、生産性向上のための改革は、成長を後押しすると思われる。企業景況感の改善は、民間投資を刺激する可能性がある。地政学的緊張が緩和したり、貿易紛争が予想よりも早く解決されたりすれば、センチメントは改善し、経済活動を刺激する可能性がある。

