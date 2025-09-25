（スタジオ解説）

（徳増 ないるキャスター）

論戦が続く自民党総裁選ですが、この5人の候補について違いが分かりにくいという声が上がっています。では実際どうなのか、関心の高い物価高政策についての主張をまとめてみていきます。



・まずこちら、現金給付について実施するかどうかという問いに対しては、林氏は公約の給付案をベースに議論する短期の政策として実施すると答えているんですが、その他の4人はやらないと明言しています。





・続いて消費税の減税について検討するかという問いに対しては、高市さん、小泉さんともに排除しない、小林さんが民意を受け止めるなど、濃淡はありますが、全候補者が明確に否定をしていません。では、具体的な政策についてそれぞれ見ていきますが、林さんと小泉さんは賃金上昇について触れています。そして小林さんは社会保険料負担軽減、高市さんは給付付き税額控除、そして茂木さんと高市さんは地方交付金についても挙げています。こうして見てみましても、政策的にも、その違いというのがちょっと分かり辛いかなと思いますが、青山さん、5人の違いについてはどう見ていけばいいでしょうか？（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）はい、非常に分かりにくくなっています。例えば石破政権に近いとか遠いとか、官房長官だった林さんとか大臣だった小泉さんは近いし、それ以外の3人は今回石破政権に加わっていないので、やはり遠いとか、そういった違いは若干あるにせよ…ですね。今回、この5人は党内の選挙で勝つために、党の最大公約数というんですかね、中心的な考えに近い政策を掲げ始めているんですね。前回、石破さんに負けた5人、同じメンバーですから、負けた理由を探していくと、結局、あまりエッジが立った政策を立てるとですね、マジョリティが取れないと…多数を取れないということになっているんですね。そのために、解党的に出直しといってやっている総裁選挙なのに、なぜか党内融和とかですね、あまり違いのない政策を掲げるという、非常に矛盾した選挙になっていると私は見ています。（徳増 ないるキャスター）では、序盤の情勢がどうなっているのか見ていきます。日本テレビが党員・党友と答えた人を対象に独自に行った電話調査では、小泉氏を支持すると答えた人が最も多く32%、そして2番目が高市氏と答えた人が28%となりました。この調査結果を、今度、票数に換算しますとこうなります。党員・党友票がこの紺色の部分です。これに国会議員票を加えるとこのような予想になります。あくまでも陣営の会合に出席するなど、支持が明確だと見ている議員の数が、この国会議員票になりますが、こうしてみましても、小泉さんが一歩リードしている状況です。ただ、国会議員票は105人が態度不明ということで、さらに党員票の換算で40票分が決めていないと答えているので、今後の論戦で情勢は変化する可能性があります。（津川 祥吾 アンカー）小泉さん…今の状況では小泉さん優勢と見えますが、今後変わる可能性はどうでしょうか？（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）もちろん変わっていく可能性はまだあると思いますが、小泉さんはこの国会議員票は100票をうかがう勢いになってきていて、優位であるという状況はその通りだと思います。高市さんが、もしここから逆転するとすれば、党員・党友票、この調査では小泉さんの後塵を拝して2位になっていますが、ここで小泉さんを抜いていくことというのが必須だと思いますね。この党員・党友票で高市さんがトップだったから…例えば決選投票になったときに、この党員の意見をひっくり返していいのかと。わざわざ、なんで党員を入れた選挙をやったのに、党員の声を聞かないんだというところに持っていく。それで議員の考えを変えるということが、高市さんにとっては必須の条件になってくると思いますので、ここが焦点ですね。（津川 祥吾 アンカー）林さん、小林さん、茂木さん…いかがですか？（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）林さんに関しては、実は今、情勢的に党員票もそうですし、国会議員票も伸ばしてきていて、実は今、林さんが安定感があるということで、2位に食い込む可能性も出てきているんですね。まだ論戦が続きますから、その論戦を見て、態度がこれからどのように変わっていくか。ただ、言えるのは、党員票に関しては今週中ぐらいが勝負なんですね。郵送ですから、来週になる前、この週末ぐらいまでに、党員票に関しては雌雄を決すると…大体、流れが分かってくるということだと思います。