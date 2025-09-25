¸¶ºÚÇµ²Ú¡õ¹â¶¶Ê¸ºÈ¡õÂç¿¹¸µµ®¡È¥Ý¡¼¥º¡É·è¤á¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡¡¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù»ëÄ°¼Ô¡ÖºÇ¹â¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤Îº£ÅÄÈþºù¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚ¡¡Á°8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¡¡¢¨ÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¿·î¡Á¶â¡¡Á° 7¡§30¡¡NHK¡¡BS¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡Ë¤Î¸ø¼°SNS¤¬25Æü¤Ë¹¹¿·¡£¸¶ºÚÇµ²Ú¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢Âç¿¹¸µµ®¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¡Ø¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¥«¥ì¡¼Å¹¤ò³«Å¹¤·¤¿·òÂÀÏº¡ª¥á¥¤¥³¤â¤ªÅ¹¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö¤¿¤¯¤ä¤È3¿Í¤Ç¡¢¡Ø¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Î½é²óÊüÁ÷¤ò¸«ÆÏ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢Ï·¤±¥á¥¤¥¯¤ò»Ü¤·¤¿3¿Í¤¬¥Ô¡¼¥¹¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖCM¤Î¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¹¥°õ¾Ý¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¡¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºî¶Ê²È¤Î¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¤ò±é¤¸¤¿Âç¿¹¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤¯¤ó¤Ëµ¤¤Å¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿ ¤¤¤ä¸«»ö¤ÊÌò¤Å¤¯¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤¿¤¯¤Á¤ã¡Á¤ó °ì½Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£É×ÉØ¤ò±é¤¸¤¿¸¶¤È¹â¶¶¤Ë¡Ö¥á¥¤¥³¤Á¤ã¤ó¤È·ò¤Á¤ã¤ó¡¢¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥é¥Ö¤Ç¡¢¸«¤Æ¤Æ¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤âÂ¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ªÆ±ºî¤ÎºÇ½ª²ó¤Ï¡¢26Æü¤ËÊüÁ÷¡£¤Þ¤¿¡¢Á´4²ó¤Î¡ÖÆÃÊÌÊÔ¡×¤¬¡¢9·î29Æü¤«¤é10·î2Æü¤Þ¤Ç¤Î4ÌëÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Ãæ±à¥ß¥Û»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÂè112ºîÌÜ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤ÈºÊ¡¦Äª¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤ËÉÁ¤¯¡£À¸¤¤ë°ÕÌ£¤â¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶ìÇº¤ÎÆü¡¹¤È¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÌ´¤òËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Ä«ÅÄ¤Î¤Ö¤ÈÌø°æ¿ó¤Î¿ÍÀ¸¡£²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¸¤¤ë´î¤Ó¤¬Á´¿È¤«¤éÍ¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê°¦¤ÈÍ¦µ¤¤ÎÊª¸ì¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¢£ºÇ½ª²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤ÎÉÂ¼¼¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¤¿¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Ï¡¢¤Ë¤Ã¤³¤ê¾Ð¤¦¤Î¤Ö¤Î»Ñ¤Ë¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¸åÂà±¡¤·¤¿¤Î¤Ö¤Ï¡¢¿ó¤Ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤«¤È¿Ò¤Í¡¢º£Ç¯¤Îºù¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤ÈÂÇ¤Á¾Ã¤¹¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹¿ó¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤é¤º¤Î¤Ö¤òÊú¤´ó¤»¤ë¡£¤ä¤¬¤ÆÆüËÜÃæ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡£¤Î¤Ö¤ÏºÇ¹â¤Î¾Ð´é¤Ç¿ó¤Ë¸À¤¦¡£¡Ö¿ó¤Ï¡¢¤¦¤Á¤Î¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ä¡×¤È¡½¡½¡£
¢£ÆÃÊÌÊÔ ÊüÁ÷³µÍ×
9·î29Æü¡Ê·î¡ËÂè1²ó
¡Ø·ò¤Á¤ã¤ó¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡Ù¡Ê15Ê¬¡Ë
¼ç¿Í¸ø¡§¿ÉÅç·òÂÀÏº¡Ê¹â¶¶Ê¸ºÈ¡Ë
¡Ü¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¼ç±é¡¦º£ÅÄÈþºù¡ß¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¼ç±é¡¦¹âÀÐ¤¢¤«¤êÂÐÃÌ¡Ê10Ê¬¡Ë
9·î30Æü¡Ê²Ð¡ËÂè2²ó
¡Ø¥á¥¤¥³¤Î½éÉñÂæ¡Ù¡Ê15Ê¬¡Ë
¼ç¿Í¸ø¡§¿ÉÅç¥á¥¤¥³¡Ê¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ë
¡Ü²Ï¹çÍ¥¼Â¡ß¸¶ºÚÇµ²Ú¡ß¹â¶¶Ê¸ºÈ¡ßÂç¿¹¸µµ®ºÂÃÌ²ñ¡Ê10Ê¬¡Ë
10·î1Æü¡Ê¿å¡ËÂè3²ó
¡ØÃË¤¿¤Á¤Î¹Ô¿Ê¶Ê¡Ù¡Ê15Ê¬¡Ë
¼ç¿Í¸ø¡§¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡Ë
¡Üº£ÅÄÈþºù¡ßËÌÂ¼¾¢³¤ÂÐÃÌ¡ÚÁ°ÊÔ¡Û¡Ê10Ê¬¡Ë
10·î2Æü¡ÊÌÚ¡ËÂè4²ó
¡Ø¼õ¤±·Ñ¤°¤â¤Î¡Ù¡Ê15Ê¬¡Ë
¼ç¿Í¸ø¡§ÃæÈøÀ±»Ò¡Ê¸ÅÀî¶×²»¡Ë
¡Üº£ÅÄÈþºù¡ßËÌÂ¼¾¢³¤ÂÐÃÌ¡Ú¸åÊÔ¡Û¡Ê10Ê¬¡Ë
