アメリカ企業SpaceX（スペースX）は日本時間2025年9月24日に「Falcon 9（ファルコン9）」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていたNASA＝アメリカ航空宇宙局とNOAA＝アメリカ海洋大気庁の合計3つのペイロードは予定通りの軌道に投入されたことを、SpaceXとNASA＝アメリカ航空宇宙局が公式サイトやSNSにて報告しています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：Falcon 9（IMAP Mission）

ペイロードについて

ロケット：Falcon 9 Block 5打ち上げ日時：日本時間 2025年9月24日20時30分発射場：ケネディ宇宙センター（アメリカ）ペイロード：IMAP、Carruthers Geocorona Observatory、SWFO-L1

今回の打ち上げではNASAの「IMAP」と「Carruthers Geocorona Observatory」、NOAAの「SWFO-L1」がロケットに搭載されました。

IMAP（Interstellar Mapping and Acceleration Probe）は、太陽風によって作り出された泡状の領域である太陽圏（ヘリオスフィア）の境界の観測を目的とした探査機です。

太陽圏の境界は強力な放射線である銀河宇宙線から内部を守る役割を果たしており、その物理的性質や時間とともに変化する様子を知ることは、太陽系が生命を支えられる理由を説明するのに役立ちます。それと同時に、IMAPは宇宙天気と密接に関わる太陽風の観測もサポートします。

Carruthers Geocorona Observatory（カラザース・ジオコロナ・オブザバトリー）は、地球の大気圏の最も外側の領域である外気圏（高度500km以上）の観測を目的とした探査機です。

外気圏では太陽光を受けた水素が紫外線を放出することが知られており、ラテン語で「地球の王冠」を意味する「ジオコロナ（geocorona）」と呼ばれています。Carruthers Geocorona Observatoryはジオコロナが太陽嵐（大規模な太陽フレアやコロナ質量放出など）にどのように反応するのか、また季節によってどのように変化するのかを明らかにします。ミッション名の「Carruthers」は、1972年の「アポロ16号」で月面からジオコロナを初めて観測することに成功した望遠鏡を設計・製造したGeorge Carruthers（ジョージ・カラザース）博士に由来します。

SWFO-L1（Space Weather Follow On-Lagrange 1）は、宇宙天気（太陽活動による宇宙環境の変動）を常時観測することを目的とした探査機です。

宇宙天気用の小型コロナグラフや、太陽風をリアルタイム測定するための機器が搭載されています。得られた観測データは、従来以上に迅速・正確な宇宙天気予報の提供に役立てられます。

3つの探査機はすべて、太陽と地球の重力や天体にかかる遠心力が均衡するラグランジュ点のうち、地球と太陽の間にある「L1」（地球からの距離は約150万km）に2026年1月までに移動し、機器のチェックアウトと較正を経て観測を開始する予定です。

関連画像・映像

【▲ NASAの「IMAP」探査機などを搭載して打ち上げられたSpaceXの「Falcon 9」ロケット（Credit: SpaceX）】

【▲ NASAの「IMAP」探査機のCGイメージ（Credit: NASA/Adriana Manrique/Jonathan North）】

【▲ NASAの「Carruthers Geocorona Observatory」のCGイメージ（Credit: NASA/BAE Systems Space & Mission Systems）】

【▲ NOAAの「SWFO-L1」探査機のCGイメージ（Credit: NOAA and BAE Systems）】

【▲ 太陽と地球のラグランジュ点の位置関係を示した図（天体のサイズ比などは実際とは異なります）（Credit: NOAA）】

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部

