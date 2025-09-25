◇第50回社会人野球日本選手権大会関東代表決定戦2回戦 東芝7―0茨城日産（2025年9月25日 大田スタジム）

社会人野球の日本選手権大会関東代表決定戦2回戦が25日に大田スタジアムなどで行われ、9大会連続の本大会出場を狙う東芝が、7―0の8回コールドで茨城日産に快勝した。「6番・中堅」で出場した光本将吾が、先制の決勝ソロを含む3安打3打点の活躍でチームを勝利へと導いた。

「試合の入りはみんな硬くなりがちだったので、自分はあまりそうならず、ボールを見過ぎないことを心がけました」

0―0の2回2死走者なし。言葉通り、2ボールからの3球目、真ん中付近のスライダーを一振りで仕留めた。ライナー性で左翼席へ飛び込む先制弾。「感触は良かったです」とうなずいた。4、6回にも適時打を放ち3打点。与えられた役割をしっかりと果たした。

初戦敗退に終わったとはいえ、今夏の都市対抗1回戦・JR東日本戦では5打数4安打1打点。西関東予選終了後から見直した体の開きと左手の使い方に意識を注ぎ、この日の好結果につなげた。

日本選手権出場に王手をかけたが、光本は足もとを見つめる。「相手は強いチーム。一番は自分たちのプレーをすることです」。29日に日本製鉄鹿島との代表決定戦（大田スタジアム、午前10時開始予定）に臨む。