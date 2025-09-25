大館能代空港の立ち入りが規制されている、制限区域内に、不審者が侵入した想定で訓練が行われました。



空港管理事務所の職員や警察などの関係機関が、いざという時の対応を確認しあいました。



大粒の雨が降る中、水しぶきをあげて暴走する1台の車。



訓練は、不審者が大館能代空港の立ち入りが規制されている、制限区域内に侵入、飛行機を着陸させないようにと、とめてあった車を奪って駐機場の周辺を走り回るという想定で行われました。





不審者を発見した、空港管理事務所の職員が、関係機関へ通報し、駆けつけた警察が、不審者を取り押さえるまでの一連の対応を確認しました。また、空港内で働く人たちがさすまたの使い方を学び、いざという時の対応の仕方を学びました。「押さえつける感じで。こっち側も逃げる場所がなくなってほかの人と連携しやすくなる」大館能代空港管理事務所 千葉和仁所長「どこで、いつ、何が発生してもおかしくないような、そういうような我々も認識持たなきゃいけませんし、その対応すべき対応手法を確立していかなければいけないのかなと思っています」2029年3月まで、東京便が1日3往復運航することが決まっている大館能代空港。去年の利用者数は、19万人を超え、2年連続で過去最多を更新しています。利用者が増加する中でも安全・安心な運航を行うため大館能代空港では今後もさまざまな訓練を重ねていくことにしています。