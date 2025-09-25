年末年始に大阪・花園ラグビー場で行われる全国大会への出場権をかけた、高校ラグビーの県予選が27日に開幕します。



合同チームも含む全6チームで争いますが、このうち秋田高校ラグビー部は部員が12人。



ほかの部活動から4人の助っ人が加わり、単独チームとして出場することができました。



力強い助っ人とともに、去年果たせなかった初戦突破を目指して練習に励むチームを取材しました。

■歴史あるラグビー部 部員は12人…チームを救う新たな風

創部101年目、県内で最も長い歴史を持つ秋田高校ラグビー部。



今年の部員は12人で公式戦出場には3人足りない状況が続いていました。



そんな中、チームに新たな風が吹きました。



記者

「助っ人はどんな方ですか？」

2年・勝田一颯選手

「めちゃくちゃ背デカい人とごつい人が一人ずついます」

2年・森本和志選手

「筋トレ好きな人が同じ学年で入ってくれて」



ほかの部活動から4人の助っ人が加わったのです。

■ラグビー部の思いに応えたい…加わった4人の助っ人

記者

「右のオーバースローでいいのかな？」

高階選手

「はい」



野球部から、投手でチームのエースだった高階稀代選手に、同じく3年生の今野颯太選手、キャプテンを務めていた佐野千彰選手の3人が加わりました。



記者

「筋トレ好きな人誰ですか？」

2年・森本和志選手

「空くんです」

記者

「筋トレ好きなんですか？」

2年・大塚空選手

「いや、はいはいはい…笑い」



2年生の大塚空選手は、ラグビー部の友人の力になりたいと化学部から加入。



秋田高校ラグビー部のOBで、就任1年目の内藤慎平監督の指導の下、今月に入ってから練習に参加しています。



内藤慎平監督

「君たちのところですごくこうプレーに関わってくるところがあるかもしれない。ポイントを絞って、的を絞って、そこをやってくれればいいので。あとけがだけ注意してください」



7月の甲子園予選で野球部を“引退”した3人は受験勉強がある中、単独チームとして県予選に出場したいという部員たちの思いに応えました。



3年・高階稀代選手

「最後の試合に出られないかもしれないっていう、もしくは合同になるかっていうところで、自分が少しでも力になれればなって感じですね」

■助っ人たちにもらった勇気…8年ぶりの初戦突破へ

この日、県予選の初戦まで10日を切っていました。



攻撃・守備ともに連携したプレーが特に重要なラグビー。



ルールは理解しながらも、いざ動いてみるとフォーメーションなどまだまだ分からないことばかりです。



試行錯誤を重ね、練習に取り組んでいます。



3年・今野颯太選手

「体の入れ方とかそういう細かい技術がけっこうまだ覚えるところがある感じです」



単独チームとして出場できることは当たり前ではない。



部員たちは助っ人たちに勇気をもらいました。



3年・寺田湧亮主将

「15人で出られるっていうのはすごいうれしく思いますし、（助っ人を）借りられた分、居心地悪いなとか感じられたらちょっと嫌だから、積極的にコミュニケーションとか取って、不安な気持ちをなくせるように接しています。去年1回戦で負けてしまったので、まず1回戦突破して花園予選の決勝までいけたらいいなって思っています」



新たな仲間を加え、トライし続けてきた日々の集大成。



27日の1回戦金足農業との試合でまずは8年ぶりの初戦突破を目指します。



♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢



高校ラグビー県予選は秋田市のASPスタジアムで27日開幕し、1回戦2試合が行われます。



シード校の秋田工業と秋田中央は準決勝から登場します。



その両校とぶつかるための1回戦。



3校連合を含む4チームが精一杯力を出し切れることを願っています。