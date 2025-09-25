オーバーＨＤの公開価格は１６５０円に決定、１０月３日グロース市場に新規上場 オーバーＨＤの公開価格は１６５０円に決定、１０月３日グロース市場に新規上場

１０月３日付で東証グロース市場に新規上場予定のオーバーラップホールディングス<414A.T>の公開価格が、仮条件（１６００～１６５０円）の上限である１６５０円に決定した。



同社は、ライトノベルやマンガをはじめとしたコンテンツＩＰ（知的財産）を取り扱うエンターテインメント事業が主力で、ライトノベルでは「オーバーラップ文庫」「オーバーラップノベルス」、マンガでは「コミックガルド」「コミッククリエ」などのブランドを展開。小説投稿サイトやＳＮＳを通じてアマチュア作品のなかからコンテンツＩＰの原石を発掘しライトノベル作品として刊行し、そこでヒットした作品を原作としてマンガ作品化している。更にマンガ化作品のなかからヒットした作品をアニメ化し、ライトノベル、マンガ作品への波及効果による売り上げ増加を目指している。上場に際し売出株式数８８０万株のほか、オーバーアロットメントによる売り出し１２０万株を予定。主幹事はみずほ証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券。



出所：MINKABU PRESS