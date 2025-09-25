明日の為替相場見通し＝米ＰＣＥデフレーターの結果待ち 明日の為替相場見通し＝米ＰＣＥデフレーターの結果待ち

今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、日本時間２６日夜に発表される８月の米個人消費支出（ＰＣＥデフレーター）を控えていることから大きく上下する展開は想定しにくい。予想レンジは１ドル＝１４８円４０銭～１４９円２０銭。



米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長が２３日の講演でインフレ加速リスクに言及したことに続き、２４日には米シカゴ地区連銀のグールズビー総裁が追加利下げに慎重な見解を示した。今晩には米ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁、ボウマンＦＲＢ副議長、バーＦＲＢ理事に発言機会があり、内容次第ではＦＲＢによる大幅利下げを織り込む動きが一段と後退するとともにドルが買われそうだ。



今晩には４～６月期の米実質国内総生産（ＧＤＰ）確定値、８月の米耐久財受注、前週分の米新規失業保険申請件数、８月の米中古住宅販売件数が発表され、米景気減速が懸念されればドルが売られる可能性もあるが、米ＰＣＥデフレーターを見極めるまでは積極的に動きにくいだろう。また、あす朝に公表される東京都区部消費者物価指数（ＣＰＩ）の結果を受け、日銀の追加利上げ観測が高まるかどうかにも注意しておきたい。



出所：MINKABU PRESS