Snow Manが、11月5日(水)にリリースする5枚目のアルバム『音故知新』のジャケット写真と収録内容の一部を公開した。

「音故知新」は、さまざまな時代の音楽やカルチャーに触れながら「もしSnow Manが歌ったら…」というテーマのもと多種多様なジャンルの音楽をSnow Man流に表現した楽曲を収録したアルバムになる。

▲『音故知新』通常盤

ジャケット写真は初回盤A・初回盤B・通常盤の3パターン。各時代を象徴するメディアとSnow Manが融合したデザインとなっており、初回盤Aは新聞の一面記事から【過去】を表現、初回盤Bではタブレット端末にネットニュースとして掲載されたSnow Manから【未来】を表現。

一方、通常盤では過去と未来を繋ぐ【現代】のSnow Manを表現し、各メンバーそれぞれが異なる時代のアイテムを手に持ち、時代が交錯するようなビジュアルに仕上がっている。

一部公開された収録内容には、リード曲「TRUE LOVE」をはじめ、7月にリリースされたばかりの初のデジタルシングル「カリスマックス」も収録。またm-flo ☆Taku Takahashi、ケツメイシ RYOJI、ゴスペラーズ 北山陽一・酒井雄二・村上てつや、DECO*27（五十音順）といった各ジャンルを象徴するアーティストからの提供曲も収録される。

■5th Album『音故知新』 2025.11.05 Release

https://mentrecording.jp/snowman/discography/detail.php?id=1021192 ＜初回盤A＞

形態：

CD+Blu-ray（JWCD-25134/B）

CD+DVD（JWCD-25135/B）

価格：

\4,180(税込) \3,800(税抜) ワンピースBOX+デジパック仕様

動画A視聴シリアルナンバー封入

※DVD, Blu-rayの価格・仕様・収録内容共通 【CD収録内容(予定)】

01: TRUE LOVE

02: BOOST

03: Spark!!（m-flo ☆Taku Takahashi 楽曲提供）

04: くちびる

05: 悪戯な天使

06: カリスマックス

07: 嫉妬ガール（DECO*27 楽曲提供）

08: SERIOUS

09: Miss Brand-New Friday Night

10: 約束は君と（ゴスペラーズ 北山陽一・酒井雄二・村上てつや 楽曲提供）

11: Days（ケツメイシ RYOJI 楽曲提供）

12: 愛のせいで 【Blu-ray/DVD収録内容(予定)】

01: 「TRUE LOVE」 Music Video

02: 「カリスマックス」 Music Video

03: 「TRUE LOVE」マルチアングル映像

04: 「カリスマックス」マルチアングル映像

05: Behind The Scenes ＜初回盤B＞

形態：

CD+Blu-ray（JWCD-25136/B）

CD+DVD（JWCD-25137/B）

価格：

\4,180(税込) \3,800(税抜) ワンピースBOX+デジパック仕様

動画B視聴シリアルナンバー封入

※DVD, Blu-rayの価格・仕様・収録内容共通 【CD収録内容(予定)】

01: TRUE LOVE

02: BOOST

03: Spark!!（m-flo ☆Taku Takahashi 楽曲提供）

04: くちびる

05: 悪戯な天使

06: カリスマックス

07: 嫉妬ガール（DECO*27 楽曲提供）

08: SERIOUS

09: Miss Brand New Friday Night

10: 約束は君と（ゴスペラーズ 北山陽一・酒井雄二・村上てつや 楽曲提供）

11: Days（ケツメイシ RYOJI 楽曲提供）

12: 愛のせいで 【Blu-ray/DVD収録内容(予定)】

01: 「BOOST」Music Video

02: 「ユニット曲A」Music Video

03: 「ユニット曲B」Music Video

04: 「ユニット曲C」Music Video

05: 「ユニット曲D」Music Video

06: 2024.12.31「Snow Man Special Live 〜みんなと楽しむ大晦日！2024 - 2025〜」Behind The Scenes

07: カメラから逃げ切れ！Run Away Snow Man ※「BOOST」Music Videoに関して

ラウールにつきましては、撮影時の体調不良により本Music Videoへの出演を見合わせております。

予めご了承・ご理解賜りますようお願い申し上げます。 ＜通常盤＞

形態：

CD Only（JWCD-25138）

価格：

\3,300(税込) \3,000(税抜) 初回仕様：スリーブ・フォトブック付、動画C視聴シリアルナンバー封⼊ 【CD収録内容(予定)】

01: TRUE LOVE

02: BOOST

03: Spark!!（m-flo ☆Taku Takahashi 楽曲提供）

04: くちびる

05: 悪戯な天使

06: カリスマックス

07: 嫉妬ガール（DECO*27 楽曲提供）

08: SERIOUS

09: Miss Brand New Friday Night

10: 約束は君と（ゴスペラーズ 北山陽一・酒井雄二・村上てつや 楽曲提供）

11: Days（ケツメイシ RYOJI 楽曲提供）

12: 愛のせいで

13: ユニット曲A

14: ユニット曲B

15: ユニット曲C

16: ユニット曲D

17: Nine Snow Charge!! (Bonus Track) ◇CD購入者特典

初回盤A (JWCD-25134/B、JWCD-25135/B)：特典A

初回盤B (JWCD-25136/B、JWCD-25137/B)：特典B

通常盤 (JWCD-25138)： 特典C

■＜Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON＞ 2025年

11月15日(土)・11月16日(日) [北海道] 大和ハウス プレミストドーム(札幌ドーム)

12月5日(金)・12月6日(土)・12月7日(日) [福岡] みずほPayPayドーム福岡

12月23日(火)・12月24日(水)・12月25日(木)・12月26日(金) [東京] 東京ドーム 2025年

1月4日(日)・1月5日(月)・1月6日(火)・1月7日(水)[愛知] バンテリンドーム ナゴヤ

1月15日(木)・1月16日(金)・1月17日(土)・1月18日(日)[大阪] 京セラドーム大阪

◆Snow ManオフィシャルTikTok