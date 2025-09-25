TBS・江藤愛アナ、「いつも映っていた」社員すら驚く『世界陸上』での“連チャン”出演…同僚アナはヨーロッパ、エジプト旅行満喫

《9/21 9日間の東京2025世界陸上が閉幕しました。皆さんにとって、思い出に残る種目・選手は何でしたか? まだ出会って間もない陸上の世界ですが選手たちの真っ直ぐな想いが大好きです。》

「東京2025世界陸上」で番組キャスターを務め、ほぼ連日フィールドから感動を届けていたTBSの江藤愛アナウンサーが閉幕後の9月23日に自身のInstagramを更新。女子走高跳の世界記録2m10の高さのバーを指差す写真とともに冒頭のコメントを投稿した。

「江藤アナは世界陸上のほかにも、出演時間を短くして月・火・水は『ひるおび』、木・金は『THE TIME,』に出演していましたから、完全休養日はなかったのではないでしょうか。同局社員ですら『TBSにチャンネルを合わせると、いつも江藤アナが映っていた』と驚いたほどです」（芸能担当記者）

大会中、Xには

《TBSの江藤ちゃん大丈夫かな？ずっと休み無し 流石に心配だわ》

《江藤アナ引っ張りだこだけど、休み取れてるのかな？って心配になっちゃう》

などのポストが寄せられていた。

一方、同局アナウンサーの若林有子アナは9月1日にInstagramを更新し、フリーの石野智子アナウンサーと石垣島、竹富島を訪れたときの写真を投稿。さらに24日には、《夏休みはエジプトに行ってきました》のコメントと、ピラミッド前やラクダの上で撮影した写真を投稿した。

また、同局の良原安美アナも世界陸上開催中に10日間の夏休みを取り、ヨーロッパを訪れたときに撮影した「ミニスカ黒タイツ」の美脚写真を23日、Instagramに投稿している。

良原アナは19日に出演したTBSラジオ『今田耕司のお耳拝借！金曜日』で、パーソナリティの今田耕司に「（休んでいた）10日間、TBS界隈…いや日本がもう世界陸上で、あなたの興味のない世界陸上で…」といじられている。

「“夏休み組”と違って、江藤アナのInstagramは世界陸上のスタジアムやスタジオで撮影した写真がほとんどです。ここからも、休みが取れていないことがわかります。そのため、Xには《江藤愛アナ、世界陸上終わったら夏休み取れるといいなぁ》《世陸が終わったら夏休みを取るのかな？》などのポストが目立っています」（芸能ジャーナリスト）

江藤アナにもゆっくり休んでほしいが……。