旬な人が深くハマっている趣味について聞く連載。第20回は、幼少期より空手・キックボクシングで活躍し、ボクシング転向後も快進撃を続ける天才格闘家・那須川天心さんが登場。試合前に必ず神社を訪ねるという那須川さんに、その魅力を伺いました。『週刊文春WOMAN2025秋号』より一部を抜粋・掲載します。

那須川天心さん

お札や掛け軸を飾るための和室を作ったほど、神社が好き

世界タイトル戦を控えた夏、東京・世田谷にある松陰神社に一人ふらりと現れた那須川天心。拝殿の前で作法にのっとり二拝二拍手一拝した後、境内をゆっくり歩き、大木に手を当てた。

「神社って気がいい土地に建てられていますよね。僕にとって神社は“心を映す鏡”。心がざわつく時に行くと、まるで鏡みたいに今の自分がわかる。『あ、乱れてる』って気がつけて、平常に戻れる場所です」

試合当日の朝には、“勝負の神様”として知られる東京・原宿の東郷神社を必ず参拝。その信心深さは本物で、自宅の中にも“祈りの場”を作ったほどだ。

「僕が神社好きだと知った周囲の方々からいただいたお札や掛け軸などがめっちゃあったので。せっかくだから、飾るための和室を作ったんですよ。神棚の大きい版みたいな。でも最近は、自分にとって大事なのは“モノ”じゃないんだと気がついて。勿体ないですけど、一旦すべてお焚き上げしたほうが良いかもなと考えています」

どんなに遠方でも、足で訪ねて自分の耳目で体験することに重きを置く。効率よりも手間暇をかけることに価値を見出すタイプだ。

「『古事記』の中で、世界の始まり、天地が分かれた瞬間に生まれたとされる三柱の神々が描かれているんです。その造化三神のうち一柱が奉られた京都の神社を、去年親友と訪ねました。伊勢神宮の外宮に祀られた豊受大神がもともと降り立ったとされる京都の天橋立にある眞名井神社も行って。でも、僕の場合はただお参りするというより、宮司さんにその神社にまつわる話を聞くのが好きなんです」

父の「僕へのエネルギーの注ぎ方は半端じゃなかった」

歴史書には描かれていない口伝話を聞くほか、宮司に紹介された人に会いに行き、質問攻めにすることも。

「子どもってなんでも質問したくなる『なぜなぜ期』があるじゃないですか。僕の場合、それが今も続いている感じ。僕は空手からこの世界に入りましたが、試合は礼に始まり礼に終わり、道場には神棚がありました。『なぜだろう』と思ってそのルーツを辿っていくと武道があり、武道のルーツを辿っていくと神道に辿り着くんですよね」

5歳で空手を始め、K-1に憧れて小学5年生のとき、キックボクシングに転向。弱冠15歳でプロデビューを果たし、神童として世界の注目を集めた。彼をこれほどまでの存在に育て上げたのは、ほぼ格闘技の経験がない中、二人三脚で那須川を指導してきた父・弘幸さんだ。

「妹や弟には結構優しいんですけど（笑）、僕へのエネルギーの注ぎ方は半端じゃなかった。あの熱量で子どもに向き合うって普通できないと思うから、父のことは尊敬と感謝しかありません。この親子関係が普通じゃない、と気づいたのは高校ぐらいかな。練習中にぶっ飛ばされた話を同級生にしたら『何それ、大丈夫？』って（笑）。でも、僕も強くなりたかったから耐えきりました」

そして2021年、無敗のチャンピオンとしてキックボクシング界に君臨しながら、突如ボクサーへの転向を発表。「僕の人生は、挑戦しかない」とまっすぐに語る姿は、まるで少年マンガの主人公のようだった。得意のキックを封じられた世界にあえて挑戦する。根底にあったのは、神童と呼ばれた頃から常々インタビューで語ってきた「格闘技界を盛り上げたい」という、ただその一心だ。

強いだけでは、なんの意味もない

「強いだけでは、なんの意味もないと思う。格闘技の強さっていうのは、普通に生きてる人からしたら、別に必要のないことじゃないですか。僕なぜか小学生の頃、漠然と『日本を、この世界を良くしたい』って思っていたんですよね。俺は格闘技界を、日本を良くするんだっていう根拠のない自信もあった。その延長に今があります」

ただ強いアスリートには何の意味もない。強いだけでなく、夢や希望を与えられる存在になりたい。そのために那須川は格闘技を盛り上げ、テレビに出演し、自身の発言をまとめた名言集を刊行し、競技以外の活動にも精力的に取り組んできた。

「日本を良くしたいってのも別に政治的な意味じゃなくて。パワースポットみたいな存在でありたいんです。僕の発する言葉で誰かをポジティブに出来たらいいなって思うし、人を元気づけるようなことがしたい」

Tenshin Nasukawa

1998年千葉県生まれ。5歳で極真空手を始め、小学5年生でキックボクシングに転向。2014年RISEでバンタム級ランカーを58秒KOで下しプロデビューすると、2015年史上最年少でRISEバンタム級王座を獲得。格闘技戦績47戦全勝の成績を残し、23年ボクシングに転向。24年WBOアジア・パシフィック バンタム級王座獲得。プロボクシングでも未だ無敗。

