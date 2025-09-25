アントニオ猪木さん引退試合で着用したガウン、今田耕司「500万円」→驚きの鑑定額 RG「ファンならこれくらい出す」
テレビ東京『開運！なんでも鑑定団』「秋の超拡大スペシャル」（後8：54〜後9：54 ※15分拡大）の23日放送回に、昭和・平成を代表するプロレスラー、アントニオ猪木さんの引退試合で着用したガウンが登場。驚きの鑑定額が出た。
【写真】驚きの鑑定額が出た！アントニオ猪木さんの着用したガウン
番組では、東京・京王百貨店新宿店で開かれた『アントニオ猪木デビュー65周年記念 INOKI EXPO』の展示品を鑑定する特別企画を実施。ゲストとして、芸能界きってのプロレスマニア・レイザーラモンRGが出演。MCの今田耕司と会場を巡り、それぞれの鑑定額を予想した。
猪木さんの等身大写真パネルや、アンドレ・ザ・ジャイアントさんのブーツなど貴重な品々が登場する中、最後に現れたのが、1998年4月4日に行われた引退試合で猪木さんが着用していたガウン。
今田が500万円、RGが1000万円と予想。RGの予想額に驚く今田だが、RGは「猪木ファンは1番ほしいやつなんです。“これくらい出すで”っていうやつ」と理由を話した。結果は見事1000万円でピタリ正解。鑑定した「闘道館」館長の泉高志氏は「アントニオ猪木ならではの死に装束なんです！プロレスを通して生き様を見せ続けてきたアントニオ猪木が最後に見せた散り姿。このガウン姿はファンの胸に永遠に刻みつけられている」と説明した。
なおTVerで見逃し配信中。30日午後9時53分終了予定。
