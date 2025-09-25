『BOYS II PLANET』（ボイプラ2）セミファイナル進出者の巨大ビジュアル広告が渋谷に登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』のセミファイナルに進出した参加者の巨大ビジュアル広告が、東京・渋谷に掲出された。

■SNSでは早くも大反響

ABEMAにて字幕付き＆通訳付きで日韓同時・国内独占無料放送中の、Mnetのグローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』。

ABEMAで日韓同時・国内独占無料放送された、シーズン1の『BOYS PLANET』をはじめ、『BOYS PLANET』の前身とも言える『Girls Planet 999：少女祭典』や、『I-LAND』『I-LAND2』など数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフの最新プロジェクトだ。

『BOYS II PLANET』では、KとCのふたつのプラネットからスタートし、第3話でKとCの参加者たちが合流。第8話では「第2回生存者発表式」にてセミファイナルに進出する24名の参加者の発表に相次いで、先週放送された第10話の「第3回生存者発表式」では、ファイナリストとなる16名が発表され、注目を集めている。

そして9月22日から「第2回生存者発表式」にてセミファイナリストとして『BOYS II PLANET』に生存した参加者の巨大ビジュアル広告が掲出開始された。掲出場所は、東急田園都市の渋谷駅B1 A0・A1出口方面にある道玄坂キラキラ☆ボードA。

SNSでは早くも写真付きで続々と投稿されており、「幸せ空間でめちゃくちゃ楽しかった！」「渋谷地下通路が神通路！」「すごいボリューム！圧巻!!」など反響が集まっている。巨大ビジュアル広告は、9月28日まで掲出される。

※通行する方の邪魔にならないようにご撮影ください

※駅および駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください

さらに、サーティワンアイスクリーム渋谷店のうえにあるKEIO MIRARERU VISION 渋谷メガウォールでは、ファイナリスト16名のビジュアルを使用した映像が放映されている。こちらも要チェックだ。

『BOYS II PLANET』はABEMAにて、全話字幕付き＆通訳付きで見逃し配信中。そしてデビューメンバーが決定する第11話は、9月25日20時から日韓同時・国内独占無料生放送。

■番組情報

ABEMA『BOYS II PLANET』

09/25（木）20:00～ ※第11話

