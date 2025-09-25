Snow Man、5枚目アルバム『音故知新』のジャケット写真と収録内容の一部を公開
Snow Manが11月5日にリリースする5枚目アルバム『音故知新』のジャケット写真と収録内容の一部が公開された。
■通常盤では過去と未来を繋ぐ“現代”のSnow Manを表現
『音故知新』は、様々な時代の音楽やカルチャーに触れながら、「もしSnow Manが歌ったら…」というテーマのもと多種多様なジャンルの音楽をSnow Man流に表現した楽曲を収録した作品。
ジャケット写真は初回盤A、初回盤B、通常盤の3パターン。各時代を象徴するメディアとSnow Manが融合したデザインとなっており、初回盤Aは新聞の一面記事から“過去”を表現、初回盤Bではタブレット端末にネットニュースとして掲載されたSnow Manから“未来”を表現。
一方、通常盤（メイン写真）では過去と未来を繋ぐ“現代”のSnow Manを表現。各メンバーそれぞれが異なる時代のアイテムを手に持ち、時代が交錯するようなビジュアルに仕上がっている。
そして、アルバムには、リード曲「TRUE LOVE」をはじめ、7月にリリースされた初のデジタルシングル「カリスマックス」もラインナップ。
m-floの☆Taku Takahashi、ケツメイシRYOJI、ゴスペラーズの北山陽一、酒井雄二、村上てつや、DECO*27（五十音順）といった各ジャンルを象徴するアーティストからの提供曲も収録される。
■リリース情報
2025.11.05 ON SALE
ALBUM『音故知新』
