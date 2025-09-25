¡ÚTOYOTA ARENA TOKYO¡ÛB.LEAGUE¡ÊB¥ê¡¼¥°¡Ë¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¡×¤Î¿·¥¢¥ê¡¼¥Ê¤òÅ°Äì¥ì¥Ý¡¼¥È¡ª
TOYOTA ARENA TOKYO¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹
»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Î»î¹ç´ÑÀï¤ä»Ò¤É¤âÏ¢¤ì¤Ç¤Î°ÜÆ°¡¢±óÊý¤«¤é¤Î±óÀ¬¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤ä±Ø¤«¤é¤Î¶á¤µ¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡£TOYOTA ARENA TOKYO¤ÎºÇ´ó¤ê±Ø¤Ï¡¢¿·¸òÄÌ¤æ¤ê¤«¤â¤á¡ÖÀÄ³¤¡×±Ø¤È¡¢¤ê¤ó¤«¤¤Àþ¡ÖÅìµþ¥Æ¥ì¥Ý¡¼¥È¡×±Ø¡£Åìµþ¡¦ÉÊÀî¡¦¿·½É¡¦½ÂÃ«¤Ê¤É¼çÍ×±Ø¤«¤é30Ê¬°ÊÆâ¤È¥¢¥¯¥»¥¹È´·²¤Ç¤¹¡£±Ø¤ËÃå¤¤¤¿¤é¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ï¤â¤¦ÌÜ¤ÎÁ°¡£ÀÄ³¤±Ø¤è¤êÅÌÊâ4Ê¬¡¢Åìµþ¥Æ¥ì¥Ý¡¼¥È±Ø¤è¤êÅÌÊâ5Ê¬¤È¡¢µ¤·Ú¤ËÂ¤ò±¿¤Ù¤ëÎ©ÃÏ¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÅþÃå¤·¤¿¤éÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª ¿·¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È
ÅþÃå¤·¤¿¤é¤Þ¤º¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¡¢¡ÖMEMORIAL BRICKS¡×¤¬¤¢¤ë¥á¥¤¥ó³¬ÃÊ¡£¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Î³«¶È¤òµÇ°¤·¤Æ´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌ¾Á°¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¤³¤Î³¬ÃÊ¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÎò»Ë¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¤¢¤ÎÃøÌ¾¿Í¤ÎÌ¾Á°¤â¡ª ¤¼¤ÒÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥á¥¤¥ó³¬ÃÊ¤ò¾å¤¬¤ë¤È¥·¥ó¥Ü¥ë¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤È²°³°¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥³¡¼¥È¤¬¤ª½Ð·Þ¤¨¡£¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤ÎÁ°¤Ç¤ÎµÇ°»£±Æ¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Á¤é¤Î¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤Î¾¡Íø»þ¤Ë¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¢¤ë»Å³Ý¤±¤â¡Ä¡ª ¾¡Íø¤¬º£¤«¤éÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤Ê¤¤Æü¤Ë¤â°ìÈÌ³«Êü¤µ¤ì¤ë²°³°¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥³¡¼¥È¡£
¼Â¤Ï¤³¤Î¥³¡¼¥È¡¢OUR SHOES, OUR COURT¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È supported by adidas¤È¤·¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤ÆÁª¼ê¤ä¥Õ¥¡¥ó¤«¤é²ó¼ý¤·¤¿ÉÔÍ×¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥·¥å¡¼¥º¤ä¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤òºÆÍøÍÑ¤·¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ÎÁª¼ê¤¬¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥·¥å¡¼¥º¤âÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡Ä!?
Â³¤¤¤Æ¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥ì¥ó¥¿¥ë¤Î¥Ë¥Ã¥±¥ó JOINT PARK¡×¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¥á¥¤¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤ä³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¾¯¤·Áá¤á¤ËÅþÃå¤·¤Æ¡¢»î¹ç´ÑÀï°Ê³°¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤â¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¤µ¤¹¤¬¥È¥è¥¿¥°¥ë¡¼¥×¡£¼¡À¤Âå¤Î¾è¤êÊª¤â¤³¤Á¤é¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤â²Ä°¦¤é¤·¤¤¡Ö¡õbrella¡×¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ê¸µ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò·¹¤±¤ë¤À¤±¤ÇÂ®ÅÙ¤È¿Ê¹ÔÊý¸þ¤ÎÁàºî¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¾è¤êÊª¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÀßÃÖÍ½Äê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Á¤é¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
²°³°¤ò»×¤¦Â¸Ê¬³Ú¤·¤ó¤À¤é¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤«¤Í¤Î¥á¥¤¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ø¡ª
¥á¥¤¥ó¥²¡¼¥È¤«¤é²ñ¾ìÆâ¤ØÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Þ¤º¶Ã¤¯¤Î¤Ï¡¢ÆÍÇ¡ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÂç¤¤¯¹¤¬¤ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Î·Ê¿§¤Ç¤¹¡£¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ë¡¢TOYOTA ARENA TOKYO¤Ë¤Ï¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤È¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ò³Ö¤Æ¤ëÈâ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á²ñ¾ì¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Î²òÊü´¶¤È²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤òÄ¾¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Î¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¤¬¹¤¬¤ë½Ö´Ö¤Ï²¿ÅÙÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¥É¥¥É¥¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤¿¡¢Èâ¤¬¤Ê¤¤¤¿¤áÇäÅ¹¤Ç¤ÎÇã¤¤ÊªÃæ¤Ç¤â»î¹ç¤ÎÎ×¾ì´¶¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤Î°ìÂÎ´¶¤¬¤è¤ê¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë´ÑÀï¡×¤Ë¤È¤³¤È¤ó¤³¤À¤ï¤Ã¤¿´ÑµÒÀÊ
¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Ë´ÑµÒÀÊ¤Ø¹ß¤ê¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¶áÇ¯Â³¡¹¤ÈÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¿·¥¢¥ê¡¼¥Ê¤¬ÃÂÀ¸¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢TOYOTA ARENA TOKYO¤Ï¡Ö¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë´ÑÀï¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÂÊ±ß¡Ê¥ª¡¼¥Ð¥ë¡Ë·¿¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¤É¤ÎÀÊ¤«¤é¤â¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥³¡¼¥È¤¬¸«¤ä¤¹¤¯¡¢ºÇ¾åÃÊ¡Ê4³¬¾åÃÊÀÊ¡Ë¤Ë¤âºÂ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢4³¬¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥³¡¼¥È¤Î¶á¤µ¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¬ 4³¬¾åÃÊÀÊ¤«¤é¤ÎÄ¯¤á¤¬¤³¤Á¤é¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä¹»þ´Ö¤ËµÚ¤Ö»î¹ç´ÑÀï¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¹©É×¤â¡£ÊÔ½¸Éô¤¬¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢´ÑµÒÀÊ¤Î¾å¼Á´¶¤Ç¤¹¡£1ËüÀÊ°Ê¾åµ¬ÌÏ¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Ï¹ñÆâ½é¤È¤Ê¤ëÁ´ÀÊ¥ì¥¶¡¼¥·¡¼¥È¤òºÎÍÑ¤·¡¢¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è´Û¤Î¤è¤¦¤ÊºÂ¤ê¿´ÃÏ¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÂ¸µ¤Î¹¤µ¤Ë¤âÃíÌÜ¡£Á°¸å¤Î¥·¡¼¥È¤È¤Î°µÇ÷´¶¤äµç¶þ¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤Í¾Íµ¤Î¤¢¤ëÂ¸µ¤Ç¡¢²÷Å¬¤Ë»î¹ç´ÑÀï¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÎÃæ±û¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤¿ÁíÌÌÀÑ1000Ö¤òÄ¶¤¨¤ë¹ñÆâ¥¢¥ê¡¼¥ÊºÇÂçµé¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ï¥ó¥°¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢¤½¤Î²è¼Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤É¤ÎÀÊ¤«¤é¤â¸«¤ä¤¹¤¤Àß·×¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸¤Ç¸«¤ëÎ×¾ì´¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀäÂÐ¤Ë¸«Æ¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¹¥¥×¥ì¥¤¤ä¿ä¤·¤ÎÁª¼ê¤Îµ±¤¯»Ñ¤òÂç¤¤Ê²èÌÌ¤òÄÌ¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤À¤ï¤ê¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î´ÑµÒÀÊ¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê½Ö´Ö¤â¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡ª
¤³¤ì¤Ï¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª ÊÔ½¸Éô¤Î¿ä¤·¥°¥ë¥á 5Áª
»î¹ç¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¤É¡¢ÀäÂÐ¤ËÂÅ¶¨¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¥¢¥ê¡¼¥Ê¥°¥ë¥á¡£TOYOTA ARENA TOKYO¤Ë¤Ï10Å¹ÊÞ¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¥°¥ë¥áÅ¹ÊÞ¤¬Å¸³«¤·¤Þ¤¹¡£´ÑµÒÀÊ¤Ç¼ê·Ú¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ªÊ¢¤òËþ¤¿¤·¤¿¤¤¤È¤¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Þ¤Ç¡¢ÊÔ½¸Éô¤Ç¼Â¿©¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤âÀäÉÊ¤Ð¤«¤ê¤Ç¸·Áª¤¹¤ë¤Î¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¡¢ÊÔ½¸Éô¤Î¿ä¤·¥°¥ë¥á¤ò5¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥°¥ë¥áÁ´À©ÇÆ¤òÌÜÉ¸¤Ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ËÄÌ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡ª »î¹ç¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï½ÐÅ¹¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü3³¬¡¿Î¹äÆ¡¡ÀÄ³¤
¡Ú¿ä¤·¥á¥Ë¥å¡¼¡§¥Þ¥°¥í¡õ¥µ¡¼¥â¥óÐ§ 1200±ß¡Û
Ë½§¤«¤é»ÅÆþ¤ì¤¿¥µ¡¼¥â¥ó¤È¤Í¤®¤È¤í¤Ë¡¢¥¢¥Ü¥«¥É¤ä¥¶¥¯¥¶¥¯¥Á¥Ã¥×¤ò²Ã¤¨¤¿Ð§¤â¤Î¡£À¸¤Î³¤Á¯¤ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¿©¤Ù¤ë·Ð¸³¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬ÀÄ³¤¤È¤¤¤¦Î©ÃÏ¡£¿·Á¯¤ÊË½§¤Îµû¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¡¼¥¹¤ÎÁêÀ¤¬È´·²¤Ç¡¢¡Ö³¤Á¯Ð§¤ò»î¹ç´ÑÀï¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î!?¡×¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¶ñÂô»³¤Î¤Á¤ã¤ó¤³Æé¡ÖÂçÁêËÐ²»±©»³Éô²°´Æ½¤¤Á¤ã¤ó¤³¡×¡Ê1100±ß¡Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£Í¥¤·¤¯¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ï²»±©»³Éô²°¡Ê¿ÆÊý¡§¸µ²£¹ËÄáÎµ¡Ë¤¬´Æ½¤¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î°ìÉÊ¡ª °û¤ßÊª¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥ë¥¹¥ë¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü3³¬¡¿A¡Çs BITES
¡Ú¿ä¤·¥á¥Ë¥å¡¼¡§100¡ó¥Ó¡¼¥Õ¤ÎA¡Ç£ó¥Ð¡¼¥¬¡¼ 1300±ß¡Û
ÆùÆù¤·¤µ¤¬¼«Ëý¤Î100%¥Ó¡¼¥Õ»ÈÍÑìÔÂô¥Ð¡¼¥¬¡¼¡£¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡ß¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÀìÌçÅ¹¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊËÜ³ÊÅª¤Ê¥Ð¥ó¥º¤È¤ªÆù¤Ë¡¢¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¤ÊÄêÈÖ¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤Ï»î¹ç´ÑÀï¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜ¾ì¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë´ÑÀï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¢ö
¡ü3³¬¡¿¥µ¥ó¥È¥ê¡¼À¸¥Ó¡¼¥ëBAR¡ÊËÌÂ¦¡Ë¡¦¥á¡¼¥«¡¼¥º¥Þ¡¼¥¯BAR¡ÊÆîÂ¦¡Ë
¡Ú¿ä¤·¥á¥Ë¥å¡¼¡§¥á¡¼¥«¡¼¥º¥µ¥ï¡¼ 1000±ß¡Û
¥¢¥á¥ê¥«¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¥¯¥Æ¥ë¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥á¡¼¥«¡¼¥º¥µ¥ï¡¼¡£¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦¡¢°û¤ß¤ä¤¹¤¯¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥¯¥é¥Õ¥È¥µ¥ï¡¼¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥µ¥ï¡¼¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤µ¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥á¥¥·¥«¥ó¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ë¡×¡Ê600±ß¡Ë¤â¤´°ì½ï¤Ë¡£Å¹ÊÞ¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é»î¹ç¤ò´ÑÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£3³¬ËÌÂ¦¤ÈÆîÂ¦¤Î2¥«½ê¡¢¤É¤Á¤é¤â´ÑµÒÀÊ¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á»î¹çÃæ¤â¤¹¤°¤ËÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡ü3³¬¡¿FAST¡¡BREAK
¡Ú¿ä¤·¥á¥Ë¥å¡¼¡§ÊÆÊ´¥Á¥å¥í¥¹ 700±ß¡Û
¤â¤Á¤â¤Á¿©´¶¤ÈÍ¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤ÎÊÆÊ´100%¤Î¥Á¥å¥í¥¹¡£¥á¥¤¥ó¥²¡¼¥È¤è¤ê¥¢¥ê¡¼¥ÊÆþ¾ì¸å¡¢ºÇ½é¤ËÌÜ¤ËÆþ¤ë¤³¤Á¤é¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¥É¥ê¥ó¥¯Äó¶¡¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë·Ú¿©¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Î1ÇÕ¤Ï¤³¤³¤Ç·è¤Þ¤ê¡ª »î¹ç´ÑÀïÁ°¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Ê¢¤´¤·¤é¤¨¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤¹¡£¥¢¥ê¡¼¥ÊÆâÍ£°ì¤Î¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¼è¤ê°·¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¡ü4³¬¡¿ROOK Cafe
¡Ú¿ä¤·¥á¥Ë¥å¡¼¡§¥ë¡¼¥¯¤Þ¤ó 850±ß¡Û
¥ë¡¼¥¯¿ä¤·¤Ê¤é¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡ª ¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡¢¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ë¡¼¥¯¡×¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¡Ö¥ë¡¼¥¯¤Þ¤ó¡×¡£¥Û¥¯¥Û¥¯¤Î¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ÈÌÀÂÀ»Ò¡¢¤È¤í¤±¤ë¥Á¡¼¥º¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬ÀäÌ¯¡£¤ª¤ä¤Ä¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤È¤·¤Æ¤â»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥ë¡¼¥¯¤ÎÀ¤³¦¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿²Ä°¦¤é¤·¤¤Å¹Æâ¤Ç¤Ï¡¢¥ë¡¼¥¯¥°¥Ã¥º¤ä¿ä¤·¤ÎÁª¼ê¤Î¥°¥Ã¥º¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Å¹Æâ¤Ë¤Ï¥ë¡¼¥¯ÀìÍÑ¤ÎÀÊ¤â¡ª ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤è¤±¤ì¤Ð¥ë¡¼¥¯¤¬Í·¤Ó¤Ë¤¯¤ë¤«¤â¡Ä!?
³Ú¤·¤ßÊýÊÌ¡¦4¤Ä¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤ò¤´¾Ò²ð
Æ±¤¸»î¹ç´ÑÀï¤Ç¤â¡¢Ã¯¤È¹Ô¤¯¤«¤ä³Ú¤·¤ßÊý¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡£¤½¤ó¤ÊÂ¿ÍÍ¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤Ø¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤âTOYOTA ARENA TOKYO¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï»î¹ç¤Î³Ú¤·¤ßÊýÊÌ¤Ë4¤Ä¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü3³¬¡¿FAMILY ROOM
2»þ´Ö¤ËµÚ¤Ö»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â»Ò¤É¤â¤ÏÅÓÃæ¤ÇË°¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤Î¤¬FAMILY ROOM¤Ç¤¹¡£´ÑÀïÀÊ¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥·¡¼¥È»ÅÍÍ¤Î¤¿¤á¡¢»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤ËºÂ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿´ÑÀïÀÊ¤Î¤¹¤°¸å¤í¤Ë¤Ï¥×¥ì¥¤¥ë¡¼¥à¤òÀßÃÖ¡£¥¢¥ê¡¼¥ÊÆâ¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢»î¹ç´ÑÀï¤ËË°¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Í·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥¤¥ë¡¼¥à¤ÏÄ´¸÷µ¡Ç½¤ä¼×²»µ¡Ç½¤¬À°¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²»¤ËÉÒ´¶¤Ê¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ç¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¡ü3³¬¡¿CHAMPAGNE COLLET PARTY LOUNGE
Í§¿Í¤äÆ±Î½¡¢²ÈÂ²¤Ê¤É¡¢Âç¿Í¿ô¤Çµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¤Î¤¬¤³¤Á¤é¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¡£¥é¥¦¥ó¥¸Æâ¤Ç¤Ï¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§·Á¼°¤Ç¿©»ö¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÂßÀÚ¶õ´Ö¤Ç¤ª¼ò¤È¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤Î»î¹ç´ÑÀï¤ÏÆ´¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£1»î¹ç¤º¤ÄÃ±Æü¤Ç¤ÎÍ½Ìó¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃÂÀ¸Æü¤äµÇ°Æü¤Î¤ª½Ë¤¤¤ò¤«¤Í¤ÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿´ÑÀï¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¡ü1³¬¡¿PLAYERS LOUNGE
¢¨¤´¹ØÆþ¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖALVARCARS¡×¤Ø¤ÎÆþ²ñ¤¬É¬Í×
ÊÔ½¸Éô¥¤¥Á¥ª¥·¡ª ¥³¥¢¤Ê¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¥é¥¦¥ó¥¸¤¬¤³¤Á¤é¡ª B1¥¯¥é¥Ö½é¤Î¡ÖÆþ¾ìÁ°¤ÎÁª¼ê¤¬´Ö¶á¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤Ç¤¹¡£¥í¥Ã¥«¡¼¤«¤é¥³¡¼¥È¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥³¡¼¥È¤Ë¸þ¤«¤¦Áª¼ê¤ò¥¬¥é¥¹±Û¤·¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»î¹çÁ°¤Î¶ÛÇ÷¤·¤¿Áª¼ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ä¡¢¾¡Íø¸å¤Î´î¤Ó¤ò´Ö¶á¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤³¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤À¤±¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤¹¤Í¡£¥é¥¦¥ó¥¸Æâ¤Ç¤Ï¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§·Á¼°¤Ç¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼¥Õ¡¼¥É¤ò¥á¥¤¥ó¤È¤·¤¿¿©»ö¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡ü5³¬¡¿SMBC SKY LOUNGE
»î¹ç¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¤¢¤ì¤Ð¼«Í³¤Ë½ÐÆþ¤ê¤Ç¤¤ë¥é¥¦¥ó¥¸¡£¥¢¥ê¡¼¥ÊÁ´ÂÎ¤òÐíâ×¤Ç¤¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò»È¤Ã¤¿±é½Ð¤â°ìË¾¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ê¡¼¥ÊÆâ¤Î»¶ºö¤ä¡¢ºÂÀÊ°Ê³°¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤»þ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£»î¹ç¤¬Ìë¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤ªÂæ¾ì¤ÎÌë·Ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤âGOOD¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë´ÑÀï½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¾¡Íø¤ò±¿¤ÖÈ¢½®¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â»ý¤Ä¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¡×¡£¤³¤Î¿·¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÈ¢½®¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é³§¤µ¤ó¤ò¾è¤»¤Æ¾¡Íø¤Ë¸þ¤«¤¤½ÐÈ¯¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£TOYOTA ARENA TOKYO¡Ê¤È¤è¤¿ ¤¢¤ê¡¼¤Ê ¤È¤¦¤¤ç¤¦¡Ë
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÀÄ³¤°ìÃúÌÜ3ÈÖ1¹æ
±Ä¶È»þ´Ö¡¦ÄêµÙÆü¡§»î¹ç¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë
URL¡§https://www.toyota-arena-tokyo.jp/
