[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇80銘柄・下落109銘柄（東証終値比）
9月25日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは203銘柄。東証終値比で上昇は80銘柄、下落は109銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は41銘柄。うち値上がりが19銘柄、値下がりは19銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は135円安と売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の25日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4586> メドレックス 161 +36（ +28.8%）
2位 <5269> 日コン 432 +78（ +22.0%）
3位 <4889> レナ 1858 +229（ +14.1%）
4位 <8334> 群馬銀 1768 +200.0（ +12.8%）
5位 <1852> 浅沼組 959 +100（ +11.6%）
6位 <7817> パラベッド 3543 +368（ +11.6%）
7位 <7068> ＦフォースＧ 613 +63（ +11.5%）
8位 <9082> 大和自 3150 +265（ +9.2%）
9位 <4917> マンダム 2460.1 +203.1（ +9.0%）
10位 <334A> ＶＰＪ 2202 +127（ +6.1%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4576> ＤＷＴＩ 141.7 -16.3（ -10.3%）
2位 <4575> ＣＡＮＢＡＳ 1093 -98（ -8.2%）
3位 <8628> 松井 750 -40（ -5.1%）
4位 <3409> 北紡 187.2 -9.8（ -5.0%）
5位 <4716> 日本オラクル 15500 -730（ -4.5%）
6位 <7138> ＴＯＲＩＣＯ 223 -10（ -4.3%）
7位 <3647> ジー・スリー 145.1 -5.9（ -3.9%）
8位 <7527> システムソフ 70.2 -2.8（ -3.8%）
9位 <1489> 日経高配５０ 2499.2 -94.8（ -3.7%）
10位 <7746> 岡本硝子 274.6 -7.4（ -2.6%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7272> ヤマハ発 1150 +28.0（ +2.5%）
2位 <6098> リクルート 8145 +123（ +1.5%）
3位 <5713> 住友鉱 4850 +32（ +0.7%）
4位 <6988> 日東電 3472 +17.0（ +0.5%）
5位 <4188> 三菱ケミＧ 894 +4.0（ +0.4%）
6位 <8058> 三菱商 3579 +16.0（ +0.4%）
7位 <2503> キリンＨＤ 2198 +9.0（ +0.4%）
8位 <2502> アサヒ 1806 +6.0（ +0.3%）
9位 <4661> ＯＬＣ 3653 +8.0（ +0.2%）
10位 <6146> ディスコ 50350 +100（ +0.2%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8604> 野村 1094.2 -14.8（ -1.3%）
2位 <6526> ソシオネクス 2875.2 -14.8（ -0.5%）
3位 <4502> 武田 4420 -21（ -0.5%）
4位 <8267> イオン 1812 -8.5（ -0.5%）
5位 <4755> 楽天グループ 971.3 -4.2（ -0.4%）
6位 <9984> ＳＢＧ 19500 -80（ -0.4%）
7位 <5711> 三菱マ 2859.8 -9.7（ -0.3%）
8位 <8591> オリックス 3951 -13（ -0.3%）
9位 <7267> ホンダ 1655.1 -4.9（ -0.3%）
10位 <7453> 良品計画 3010 -8.0（ -0.3%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
