　9月25日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは203銘柄。東証終値比で上昇は80銘柄、下落は109銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は41銘柄。うち値上がりが19銘柄、値下がりは19銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は135円安と売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の25日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4586>　メドレックス　　　　161　　+36（ +28.8%）
2位 <5269>　日コン　　　　　　　432　　+78（ +22.0%）
3位 <4889>　レナ　　　　　　　 1858　 +229（ +14.1%）
4位 <8334>　群馬銀　　　　　　 1768 +200.0（ +12.8%）
5位 <1852>　浅沼組　　　　　　　959　 +100（ +11.6%）
6位 <7817>　パラベッド　　　　 3543　 +368（ +11.6%）
7位 <7068>　ＦフォースＧ　　　　613　　+63（ +11.5%）
8位 <9082>　大和自　　　　　　 3150　 +265（　+9.2%）
9位 <4917>　マンダム　　　　 2460.1 +203.1（　+9.0%）
10位 <334A>　ＶＰＪ　　　　　　 2202　 +127（　+6.1%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4576>　ＤＷＴＩ　　　　　141.7　-16.3（ -10.3%）
2位 <4575>　ＣＡＮＢＡＳ　　　 1093　　-98（　-8.2%）
3位 <8628>　松井　　　　　　　　750　　-40（　-5.1%）
4位 <3409>　北紡　　　　　　　187.2　 -9.8（　-5.0%）
5位 <4716>　日本オラクル　　　15500　 -730（　-4.5%）
6位 <7138>　ＴＯＲＩＣＯ　　　　223　　-10（　-4.3%）
7位 <3647>　ジー・スリー　　　145.1　 -5.9（　-3.9%）
8位 <7527>　システムソフ　　　 70.2　 -2.8（　-3.8%）
9位 <1489>　日経高配５０　　 2499.2　-94.8（　-3.7%）
10位 <7746>　岡本硝子　　　　　274.6　 -7.4（　-2.6%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7272>　ヤマハ発　　　　　 1150　+28.0（　+2.5%）
2位 <6098>　リクルート　　　　 8145　 +123（　+1.5%）
3位 <5713>　住友鉱　　　　　　 4850　　+32（　+0.7%）
4位 <6988>　日東電　　　　　　 3472　+17.0（　+0.5%）
5位 <4188>　三菱ケミＧ　　　　　894　 +4.0（　+0.4%）
6位 <8058>　三菱商　　　　　　 3579　+16.0（　+0.4%）
7位 <2503>　キリンＨＤ　　　　 2198　 +9.0（　+0.4%）
8位 <2502>　アサヒ　　　　　　 1806　 +6.0（　+0.3%）
9位 <4661>　ＯＬＣ　　　　　　 3653　 +8.0（　+0.2%）
10位 <6146>　ディスコ　　　　　50350　 +100（　+0.2%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8604>　野村　　　　　　 1094.2　-14.8（　-1.3%）
2位 <6526>　ソシオネクス　　 2875.2　-14.8（　-0.5%）
3位 <4502>　武田　　　　　　　 4420　　-21（　-0.5%）
4位 <8267>　イオン　　　　　　 1812　 -8.5（　-0.5%）
5位 <4755>　楽天グループ　　　971.3　 -4.2（　-0.4%）
6位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　19500　　-80（　-0.4%）
7位 <5711>　三菱マ　　　　　 2859.8　 -9.7（　-0.3%）
8位 <8591>　オリックス　　　　 3951　　-13（　-0.3%）
9位 <7267>　ホンダ　　　　　 1655.1　 -4.9（　-0.3%）
10位 <7453>　良品計画　　　　　 3010　 -8.0（　-0.3%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース