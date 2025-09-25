長崎市は、地域貢献の取り組みを進めている企業を認定しています。

地域行事の運営をサポートしている企業など、今回新たに6社が認定されました。

持続可能な地域コミュニティの実現を目指し、長崎市が去年から始めた認定制度。

“地域の清掃” や “高齢者支援” などの地域貢献活動への参加や、そのための休暇制度を設けている企業が対象で、今回新たに 6社が認定されました。

伊王島で「アイランドナガサキ」を運営するKPG HOTEL & RESORTは、災害時に宿泊施設を開放するほか、ペーロン大会などの地域行事の運営をサポートしています。

（KPG HOTEL & RESORTアイランドナガサキ 大塚 秀樹 総支配人）

「一人暮らしの方の(自宅に）定期的に訪問してお声がけするとか、地域のコミュニティの中で行っている。これからも地域に根付いた運用をしていきたい」

また 情報通信インフラ事業を展開するDENKENは、全社的に地域の清掃活動に取り組んでいます。

（DENKEN 藤本 孝 社長）

「採用も含めて、企業が持続可能な企業であり続けたいということで、地域の皆さんと一緒に活動していきたい」

市ではこれまでに20社を認定していて、企業は認定マークを広報などに使用できるということです。