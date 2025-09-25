タレントの小倉優子さんが自身のインスタグラムを更新。ママ友と定期的に行っている手作りパン会の様子を公開しました。月に一度集まって楽しむパン作りの時間を共有し、今後はオンラインでの交流会の開催も検討していることを明かしています。

【写真を見る】【 小倉優子 】 「月に一度ママ友と集まってパンを焼いています」手作りパン会の様子を公開、オンライン交流会も計画中





小倉さんは「いつかの写真」というコメントとともに、手作りパンの写真を投稿。写真には白いテーブルクロスの上に網の上に並んだ焼きたての丸いパンが写っており、手前には二種類のパンが白い皿に盛られています。左側のパンには赤いトッピングが施されています。そのそばには白いスープボウルに入ったスープも添えられていました。









投稿では「月に一度ママ友と集まってパンを焼いています」と綴り、ママ友たちと定期的にパン作りを楽しんでいる様子を伝えています。また、「作りながら、ず〜っと話しています笑」と続け、パン作りを通じて会話も弾む様子を報告しています。









さらに小倉さんは「こういう楽しい会をオンラインでやりたい！とずっと考えています」と述べ、パン作りの楽しさをオンラインでも広げていきたいという意向を示しました。「どんな会だと参加したいですか？！」とフォロワーに質問を投げかけ、「今年中に実現するぞ〜」と意欲的なコメントも添えています。









この投稿に、「ファンの私達ともやって〜」「おいしそう〜オンライン参加したいです」「オンラインライブ、是非お願いします」「絶対参加したいです ゆうこりんがパン作りしてるのを配信するだけじゅうぶん楽しいと思います」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】